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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2018 22:32
Что это такое:
PJSC "AP BANK": TERMIN DIYI DOGOVORU GSM BANKING ZAKINCHUETSYA CHEREZ 7 DNIV.
?
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Додано: Сер 21 лют, 2018 22:55
2XL написав:
Что это такое:
PJSC "AP BANK": TERMIN DIYI DOGOVORU GSM BANKING ZAKINCHUETSYA CHEREZ 7 DNIV.
?
Официальное наименование Банка:
На украинском языке:
Полное: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»;
Сокращенное: ПАТ «АП БАНК».
На английском языке:
Полное: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “AGROPROSPERIS BANK”;
Сокращенное: PJSC “AP BANK”.
На русском языке:
Полное: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОПРОСПЕРИС БАНК»;
Сокращенное: ПАО «АП БАНК».
Месторасположение Банка: Украина, 04119, г. Киев, ул. Дегтяревская, 27-Т (литера А).
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» является правопреемником всех прав и обязательств ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСТРА БАНК». Все соглашения, заключенные до изменения наименования и местонахождения, являются действительными.
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