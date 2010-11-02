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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5350535153525353

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 882
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 882
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 22:06

  Skiw написав:Да, но можете не гасить - на них будет просто полная % ставка начисляться :)

Это же не наш метод)))
Vuch
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 22:32

Re: Альфа-Банк

Что это такое:
PJSC "AP BANK": TERMIN DIYI DOGOVORU GSM BANKING ZAKINCHUETSYA CHEREZ 7 DNIV.
?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 22:55

  2XL написав:Что это такое:
PJSC "AP BANK": TERMIN DIYI DOGOVORU GSM BANKING ZAKINCHUETSYA CHEREZ 7 DNIV.
?

Официальное наименование Банка:

На украинском языке:
Полное: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»;
Сокращенное: ПАТ «АП БАНК».

На английском языке:
Полное: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “AGROPROSPERIS BANK”;
Сокращенное: PJSC “AP BANK”.

На русском языке:
Полное: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОПРОСПЕРИС БАНК»;
Сокращенное: ПАО «АП БАНК».

Месторасположение Банка: Украина, 04119, г. Киев, ул. Дегтяревская, 27-Т (литера А).

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» является правопреемником всех прав и обязательств ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСТРА БАНК». Все соглашения, заключенные до изменения наименования и местонахождения, являются действительными.
Всё IMHO
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