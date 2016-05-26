3.1. Акційні умови автоматично поширюються на клієнтів ПАТ «АЛЬФА БАНК», які в сукупності відповідають наступним умовам: є громадянами України; проживають на території України та досягли повноліття (18 років); мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або наявність відмітки в паспорті громадянина України про право здійснювати будь які платежі за серією та номером паспорта; є держателями кредитних карток, емітованих на підставі відповідного договору, укладеного з Банком, згідно умов якого клієнтом була отримана кредитна картка в межах одного з таких продуктів, як: «Максимум», «Максимум Готівка», «ЕКО Максимум», «Альфа Connect», «Альфа Sky Pass» «Максимум Platinum», «Фокс Клуб»; отримали повідомлення від Організатора про участь в Акції у формі sms повідомлення на свій номер мобільного телефону та/або електронного листа (e mail) на свою адресу електронної поштової скриньки, які були вказані клієнтом у договорі при відкритті карткового рахунку у Банку, як контактні дані