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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5356535753585359

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 883
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 19:49

Re: Альфа-Банк

  ruvex написав:в Інтернет-банкінгу VTB Online відновлен


гілка наче про Альфу? :)
чи то якийсь натяк
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:39

  greenozon написав:
  ruvex написав:в Інтернет-банкінгу VTB Online відновлен


гілка наче про Альфу? :)
чи то якийсь натяк


Речь в посте выше шла об вариантах бесплатной оплаты комунала, неработающего в ВТБ.
Сейчас он уже работает. Все.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:52

Алла, почему мне не пришло смс про єто?
https://alfabank.ua/promo/10-vidsotkiv- ... vse?show=1

так нечестно - я тоже хочу
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:55

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:я тоже хочу


а Вы ̶п̶л̶а̶т̶и̶л̶и̶ ̶ указывали?! :lol:

3.1. Акційні умови автоматично поширюються на клієнтів ПАТ «АЛЬФА БАНК», які в
сукупності відповідають наступним умовам:
 є громадянами України;
проживають на території України та досягли повноліття (18 років);
мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або наявність
відмітки в паспорті громадянина України про право здійснювати будь які платежі за
серією та номером паспорта;
 є держателями кредитних карток, емітованих на підставі відповідного договору,
укладеного з Банком, згідно умов якого клієнтом була отримана кредитна картка в межах
одного з таких продуктів, як: «Максимум», «Максимум Готівка», «ЕКО Максимум»,
«Альфа Connect», «Альфа Sky Pass» «Максимум Platinum», «Фокс Клуб»;
отримали повідомлення від Організатора про участь в Акції у формі sms повідомлення на свій номер мобільного телефону та/або електронного листа (e mail) на свою адресу електронної поштової скриньки, які були вказані клієнтом у договорі при відкритті карткового рахунку у Банку, як контактні дані
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:38

5.3. Максимальна сума винагороди складає 400 грн. з урахуванням податків.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:51

  mustbe написав:
5.3. Максимальна сума винагороди складає 400 грн. з урахуванням податків.

Фонд акции 400к
Всего около 1000 потенциальных игроков
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:54

Интересно, что ответят 1001-му ?
Денег нет, но вы там держитесь ?
mustbe
 
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