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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5358535953605361>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 883
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 00:19

IMPRINTER ну и чудненько! Тогда осталось тока смс-ку получить :lol:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 00:52

  Кассандра написав:IMPRINTER ну и чудненько! Тогда осталось тока смс-ку получить :lol:


смс-ки уже кто надо получит .. если вы не получили - вы пролетаете .. как и я ...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 06:47

  IMPRINTER написав:
  Кассандра написав:IMPRINTER ну и чудненько! Тогда осталось тока смс-ку получить :lol:


смс-ки уже кто надо получит .. если вы не получили - вы пролетаете .. как и я ...
лежит кредитка с грейсом,лимит почти фонд,также банк не прислал. Думаю банку логичнее вводить прогрессивный КБ , то есть до одной суммы КБ увеличивается,если ты превысил то КБ в месяц стремится к 0 ,таким образом накрутчиков дискредитировать и законно утихомирить
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 08:09

  IMPRINTER написав:
  Кассандра написав:В шапке пишут, что - Жодних обмежень: аптеки, супермаркети, онлайн-покупки, косметика, купівля квитків в кіно, чи на літак – CashBack повернеться ЗА ВСЕ!

А в официальных условиях похоже есть дискриминация для Максимки
КБ платят за покупки в ПРОДУКТОВИХ СУПЕРМАРКЕТАХ, на АЗС и в КАФЕ/РЕСТОРАНАХ

Или я может чёт не поняла? :roll:


написано четко - кешбек ЗА ВСЕ ОПЕРАЦИИ, и поясление для владельцев Максимум ворда у которіх по некоторім мсс есть стандартній кешбек 2% как он юбудет сочетаться с 10% акционнім ...

Я правильно понимаю, что оплата коммунальных - это тоже онлайн-покупки?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 08:14

  candidat написав:
  IMPRINTER написав:
  Кассандра написав:В шапке пишут, что - Жодних обмежень: аптеки, супермаркети, онлайн-покупки, косметика, купівля квитків в кіно, чи на літак – CashBack повернеться ЗА ВСЕ!

А в официальных условиях похоже есть дискриминация для Максимки
КБ платят за покупки в ПРОДУКТОВИХ СУПЕРМАРКЕТАХ, на АЗС и в КАФЕ/РЕСТОРАНАХ

Или я может чёт не поняла? :roll:


написано четко - кешбек ЗА ВСЕ ОПЕРАЦИИ, и поясление для владельцев Максимум ворда у которіх по некоторім мсс есть стандартній кешбек 2% как он юбудет сочетаться с 10% акционнім ...

Я правильно понимаю, что оплата коммунальных - это тоже онлайн-покупки?

На сторонних сервисах- да, из МАБа - нет :)
А Вам приглашение пришло?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:05

Вопрос местной Алле:
Вознаграждение по этой акции - гарантировано ?
Или только в том случае, если набежавшие свинорылы и верблюжатники не выжрут фонд акции ?
Если второе - то это никак невозможно проверить и отследить, остаётся полагаться только на удачу
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:07

  mustbe написав:Вопрос местной Алле:
Вознаграждение по этой акции - гарантировано ?
Или только в том случае, если набежавшие свинорылы и верблюжатники не выжрут фонд акции ?
Если второе - то это никак невозможно проверить и отследить, остаётся полагаться только на удачу


ну раньше в правилах написано что организатор обязуется уведомить о факте исчерпания Фонда ) т.е. пока не скажут "денег нет" то ониесть ... ну по крайней мере в прошлые разы аналогичной акции такого прецедента никогда небыло - заплатили всем.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:20

  J написав:
  mustbe написав:
5.3. Максимальна сума винагороди складає 400 грн. з урахуванням податків.

клиент получит 400 ? или 400 минус налоги?

Да, текст как-то по-дебильному написан.
Где максимум:
потратил 5к, получил 500-налоги=400
или
потратил 4к, получил 400-налоги=320 ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:33

Re: Альфа-Банк

А може вони самі ще не знають, скіко буде кешбекерів...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:36

  mustbe написав:Где максимум:
потратил 5к, получил 500-налоги=400
или
потратил 4к, получил 400-налоги=320 ?


первый вариант
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  #<1 ... 5358535953605361>
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