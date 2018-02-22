|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2018 00:52
Кассандра написав:IMPRINTER
ну и чудненько! Тогда осталось тока смс-ку получить
смс-ки уже кто надо получит .. если вы не получили - вы пролетаете .. как и я ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33619
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5372 раз.
-
- Профіль
-
-
9
3
2
Додано: П'ят 23 лют, 2018 06:47
IMPRINTER написав: Кассандра написав:IMPRINTER
ну и чудненько! Тогда осталось тока смс-ку получить
смс-ки уже кто надо получит .. если вы не получили - вы пролетаете .. как и я ...
лежит кредитка с грейсом,лимит почти фонд,также банк не прислал. Думаю банку логичнее вводить прогрессивный КБ , то есть до одной суммы КБ увеличивается,если ты превысил то КБ в месяц стремится к 0 ,таким образом накрутчиков дискредитировать и законно утихомирить
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10511
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лют, 2018 08:09
IMPRINTER написав: Кассандра написав:
В шапке пишут, что - Жодних обмежень: аптеки, супермаркети, онлайн-покупки, косметика, купівля квитків в кіно, чи на літак – CashBack повернеться ЗА ВСЕ!
А в официальных условиях похоже есть дискриминация для Максимки
КБ платят за покупки в ПРОДУКТОВИХ СУПЕРМАРКЕТАХ, на АЗС и в КАФЕ/РЕСТОРАНАХ
Или я может чёт не поняла?
написано четко - кешбек ЗА ВСЕ ОПЕРАЦИИ, и поясление для владельцев Максимум ворда у которіх по некоторім мсс есть стандартній кешбек 2% как он юбудет сочетаться с 10% акционнім ...
Я правильно понимаю, что оплата коммунальных - это тоже онлайн-покупки?
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 407
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лют, 2018 08:14
candidat написав: IMPRINTER написав: Кассандра написав:
В шапке пишут, что - Жодних обмежень: аптеки, супермаркети, онлайн-покупки, косметика, купівля квитків в кіно, чи на літак – CashBack повернеться ЗА ВСЕ!
А в официальных условиях похоже есть дискриминация для Максимки
КБ платят за покупки в ПРОДУКТОВИХ СУПЕРМАРКЕТАХ, на АЗС и в КАФЕ/РЕСТОРАНАХ
Или я может чёт не поняла?
написано четко - кешбек ЗА ВСЕ ОПЕРАЦИИ, и поясление для владельцев Максимум ворда у которіх по некоторім мсс есть стандартній кешбек 2% как он юбудет сочетаться с 10% акционнім ...
Я правильно понимаю, что оплата коммунальных - это тоже онлайн-покупки?
На сторонних сервисах- да, из МАБа - нет
А Вам приглашение пришло?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23627
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1915 раз.
- Подякували: 2676 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:05
Вопрос местной Алле:
Вознаграждение по этой акции - гарантировано ?
Или только в том случае, если набежавшие свинорылы и верблюжатники не выжрут фонд акции ?
Если второе - то это никак невозможно проверить и отследить, остаётся полагаться только на удачу
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 196
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:07
mustbe написав:
Вопрос местной Алле:
Вознаграждение по этой акции - гарантировано ?
Или только в том случае, если набежавшие свинорылы и верблюжатники не выжрут фонд акции ?
Если второе - то это никак невозможно проверить и отследить, остаётся полагаться только на удачу
ну раньше в правилах написано что организатор обязуется уведомить о факте исчерпания Фонда ) т.е. пока не скажут "денег нет" то ониесть ... ну по крайней мере в прошлые разы аналогичной акции такого прецедента никогда небыло - заплатили всем.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33619
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5372 раз.
-
- Профіль
-
-
9
3
2
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:20
J написав: mustbe написав:
5.3. Максимальна сума винагороди складає 400 грн. з урахуванням податків.
клиент получит 400 ? или 400 минус налоги?
Да, текст как-то по-дебильному написан.
Где максимум:
потратил 5к, получил 500-налоги=400
или
потратил 4к, получил 400-налоги=320 ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 196
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:33
А може вони самі ще не знають, скіко буде кешбекерів...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 7594
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:36
mustbe написав:
Где максимум:
потратил 5к, получил 500-налоги=400
или
потратил 4к, получил 400-налоги=320 ?
первый вариант
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33619
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5372 раз.
-
- Профіль
-
-
9
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12558
|2431921
|
|
|9503
|1358442
|
П'ят 23 лют, 2018 10:54
Фантом
|
|9126
|1773164
|
реклама
|