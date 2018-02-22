Скорее всего ещё 7-го отдадут. У них так традиционно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:42
Re: Альфа-Банк
Скорее всего ещё 7-го отдадут. У них так традиционно.
Народ безмолвствует все громче...
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:45
Re: Альфа-Банк
пару мес назад думал в а клуб войти. но сейчас... один из 5 сотрудников ГЛ знает о 10 процентном кешбеке по акции. и только после скандала говорит что это только для тех кто получил смс. ( о чем мне сказал форумчанин). в пол 9 оставлял запрос на обратный звонок в почти 11 звонка нет............... с банком можно прощаться...
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:45
Неа, не отдадут. Даже проценты не насчитают. Это в договоре прописано.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:15
Nickmess, добрый день. Ваша претензия на рассмотрении. Извините за причиненные неудобства.
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