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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5358535953605361

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 883
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:42

Re: Альфа-Банк

  Фантом написав:Крутят этими выходными как хотят. У меня депозит в ВТБ заканчивается 9-го марта, жди теперь до 12-го.

Скорее всего ещё 7-го отдадут. У них так традиционно.
Народ безмолвствует все громче...
Gas
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Повідомлень: 425
З нами з: 24.10.14
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:45

Re: Альфа-Банк

пару мес назад думал в а клуб войти. но сейчас... один из 5 сотрудников ГЛ знает о 10 процентном кешбеке по акции. и только после скандала говорит что это только для тех кто получил смс. ( о чем мне сказал форумчанин). в пол 9 оставлял запрос на обратный звонок в почти 11 звонка нет............... с банком можно прощаться...
Nickmess
 
Повідомлень: 3379
З нами з: 16.12.09
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:45

  Gas написав:
  Фантом написав:Крутят этими выходными как хотят. У меня депозит в ВТБ заканчивается 9-го марта, жди теперь до 12-го.

Скорее всего ещё 7-го отдадут. У них так традиционно.


Неа, не отдадут. Даже проценты не насчитают. Это в договоре прописано.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 858
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:15

  Nickmess написав:пару мес назад думал в а клуб войти. но сейчас... один из 5 сотрудников ГЛ знает о 10 процентном кешбеке по акции. и только после скандала говорит что это только для тех кто получил смс. ( о чем мне сказал форумчанин). в пол 9 оставлял запрос на обратный звонок в почти 11 звонка нет............... с банком можно прощаться...

Nickmess, добрый день. Ваша претензия на рассмотрении. Извините за причиненные неудобства.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4223
З нами з: 18.02.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 301 раз.
 
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  #<1 ... 5358535953605361
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