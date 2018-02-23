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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5368536953705371

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 883
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:17

  Investor_K написав:
Я уверен что это происки нерадивого зав отделения которая таким образом подставляет имидж Альфы. Она говорит что через расчетный счет будет стоить 1 процент. Я кй по опыту прошлого года когда депозит забирала моя доч - НЕ ВЕРЮ.
У меня к вам большая просьба - помогите забрать депозиты (мой и жены) без лишних стрессов.



Несчастный "нерадивый" зав отделения пытается всеми силами сгладить ту *****, которую нахуевертили продуктолухи альфы.
Да, с текущего будет снятие депозита 1%
Да, вам нужно открыть пакет карточный, чтобы снять депозит без процентов.
И да, жалуйтесь и освещайте, может тогда альфа вернёт малюсенькую сноску о снятии депозитных денег с текущего.
Нововведения свежие, конец января.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:28

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Да, вам нужно открыть пакет карточный, чтобы снять депозит без процентов.

И то! Если в кассе за два раза налика не хватит, третий подход уже со штрафными процентами.
wig
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:47

  IMPRINTER написав:
  maxprofit написав:Через МАБ, звичайно - повівся на "покращення" і онлайн регламент ходження Ощад - Дебетка. Але досі ніфіга не прийшло ...


скорей всего без заявки и не придет ... раньше работал долго, но стабильно .. как сделали типа 24/7 - это лотерея теперь

На диво, щойно прийшло. Вже і не очікував.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:50

maxprofit

неплохо в 21:50 )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:14

  Investor_K написав:Я кй по опыту прошлого года когда депозит забирала моя доч - НЕ ВЕРЮ.

Да уж - хоть бы не позорились со своим "не верю", если не следите за изменениями тарифов... Не в детском саду же... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:30

  Investor_K написав:Alfa_Bank

Уважаемый АльфаБанк.

Я-Ваш клмент который занимал определенную позицию во времена погромов ваших отделений. Она заключалась в том, что я не разделял подобных нецивилизованных методов взаимодействия. В ответ я рассчитыва на нормальное обслуживание и сервис.

На следующей неделе мне надо будет забрать два небольших валютных вклада. Как нормальный человек я цивилизованно позвонил и заранее заказал монету. Сегодня звонит зав отделением и начианет грузить тем что я должен открыть карточный счет несмотря на то что просто рвсчетный счет у меня под депозит есть.

Я уверен что это происки нерадивого зав отделения которая таким образом подставляет имидж Альфы. Она говорит что через расчетный счет будет стоить 1 процент. Я кй по опыту прошлого года когда депозит забирала моя доч - НЕ ВЕРЮ.
У меня к вам большая просьба - помогите забрать депозиты (мой и жены) без лишних стрессов.

Стрессы - это освещение процесса на форуме с привлечением полиции и патриотичной прессы.
Ваше решение????
Ваше право заплатити комісію й не відкривати карток.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 00:02

Re: Альфа-Банк

Investor_K написав:Alfa_Bank

.. должен открыть карточный счет

Не забудьте закрыть карточный счёт после того, как заберете деньги.
Інкогніто
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