Уважаемый АльфаБанк.Я-Ваш клмент который занимал определенную позицию во времена погромов ваших отделений. Она заключалась в том, что я не разделял подобных нецивилизованных методов взаимодействия. В ответ я рассчитыва на нормальное обслуживание и сервис.На следующей неделе мне надо будет забрать два небольших валютных вклада. Как нормальный человек я цивилизованно позвонил и заранее заказал монету. Сегодня звонит зав отделением и начианет грузить тем что я должен открыть карточный счет несмотря на то что просто рвсчетный счет у меня под депозит есть.Я уверен что это происки нерадивого зав отделения которая таким образом подставляет имидж Альфы. Она говорит что через расчетный счет будет стоить 1 процент. Я кй по опыту прошлого года когда депозит забирала моя доч - НЕ ВЕРЮ.У меня к вам большая просьба - помогите забрать депозиты (мой и жены) без лишних стрессов.Стрессы - это освещение процесса на форуме с привлечением полиции и патриотичной прессы.Ваше решение????