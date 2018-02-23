Investor_K написав:
Я уверен что это происки нерадивого зав отделения которая таким образом подставляет имидж Альфы. Она говорит что через расчетный счет будет стоить 1 процент. Я кй по опыту прошлого года когда депозит забирала моя доч - НЕ ВЕРЮ.
У меня к вам большая просьба - помогите забрать депозиты (мой и жены) без лишних стрессов.
Несчастный "нерадивый" зав отделения пытается всеми силами сгладить ту *****, которую нахуевертили продуктолухи альфы.
Да, с текущего будет снятие депозита 1%
Да, вам нужно открыть пакет карточный, чтобы снять депозит без процентов.
И да, жалуйтесь и освещайте, может тогда альфа вернёт малюсенькую сноску о снятии депозитных денег с текущего.
Нововведения свежие, конец января.