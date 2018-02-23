Додано: Суб 24 лют, 2018 07:07

IMPRINTER написав: Алла, почему мне не пришло смс про єто?

https://alfabank.ua/promo/10-vidsotkiv- ... vse?show=1



так нечестно - я тоже хочу Алла, почему мне не пришло смс про єто?так нечестно - я тоже хочу

Расскажите, как вы нашли эту страницу на сайте банка? Я, что ли, совсем слепой, но не то что эту страницу самостоятельно не могу найти (не кликнуть по вашей ссылке, а, находясь на главной странице, найти страницу с условиями акции), не могу найти даже раздел "Поточні акції"И вообще не вижу на сайте ни поиск, ни карту сайта. Я совсем ослеп и не вижу этого всего у себя под носом, или этого всего на сайте вообще нет?Прям квест какой-то! "Найди текущие акции на сайте банка"P.S. Пока страдал этой фигней, еще и чайник на плите спалил. Так что я теперь вдвойне злой на Альфа-банк