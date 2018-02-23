Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лют, 2018 07:07
Расскажите, как вы нашли эту страницу на сайте банка? Я, что ли, совсем слепой, но не то что эту страницу самостоятельно не могу найти (не кликнуть по вашей ссылке, а, находясь на главной странице, найти страницу с условиями акции), не могу найти даже раздел "Поточні акції"
И вообще не вижу на сайте ни поиск, ни карту сайта. Я совсем ослеп и не вижу этого всего у себя под носом, или этого всего на сайте вообще нет?
Прям квест какой-то! "Найди текущие акции на сайте банка"
P.S. Пока страдал этой фигней, еще и чайник на плите спалил. Так что я теперь вдвойне злой на Альфа-банк
candidat
Повідомлень: 410
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 14 раз.
Профіль
Додано: Суб 24 лют, 2018 07:14
clientage написав: candidat написав:
Я правильно понимаю, что оплата коммунальных - это тоже онлайн-покупки?
На сторонних сервисах- да, из МАБа - нет
А Вам приглашение пришло?
Мне - нет. Отцу пришло.
candidat
Повідомлень: 410
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 14 раз.
Профіль
Додано: Суб 24 лют, 2018 10:02
Общение с коллегами центром. Мол, вынуждены были так сделать, т.к. НБУ заставил. Т.е. комиссия банку, а негатив валят на госорган. Хотя другие банки отдают депозиты без заморочек. Позор Альфа-Банка!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Повідомлень: 5307
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 499 раз.
Профіль
Додано: Суб 24 лют, 2018 10:06
Для позорного форумчанина, который отслеживает тарифы Альфы. Учитывая количество депозитов и текущую деятельность, у меня нет ни времени, ни желания мониторить подобную хрень. А Альфебанку ПОЗОР за жлобства.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Повідомлень: 5307
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 499 раз.
Профіль
Додано: Суб 24 лют, 2018 10:16
Investor_K написав:
Общение с коллегами центром. Мол, вынуждены были так сделать, т.к. НБУ заставил. Т.е. комиссия банку, а негатив валят на госорган. Хотя другие банки отдают депозиты без заморочек. Позор Альфа-Банка!
Немного оффтоп, но в Укрсоцбанке была подобная схема. Притом схему придумали уже после заключения моего вклада. За снятие депозита в кассе просили 2%! Через банкомат без %, но время оформления карты и лимиты. Я две недели забирал депозит.
BIGor
Повідомлень: 2174
З нами з: 19.09.10
Подякував: 303 раз.
Подякували: 412 раз.
Профіль
Додано: Суб 24 лют, 2018 10:19
candidat ссылка на эту страницу приходит в смс, кого приглашают в акцию )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 33658
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5378 раз.
Профіль
9
3
2
Додано: Суб 24 лют, 2018 10:58
Нынешний позор Альфы сопоставим с позором ВТБ, который ввел комиссию за пополнение столбиков лет10 назад. Время прошло, а позор НЕ сиывается . Позор Альфе!!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Повідомлень: 5307
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 499 раз.
Профіль
Додано: Суб 24 лют, 2018 11:14
Investor_K написав:
Учитывая количество депозитов и текущую деятельность, у меня нет ни времени, ни желания мониторить подобную хрень.
Для такого занятого человека недостойно говорить про верю/не верю. Тем более недостойны уважаемого форумчанина угрозы полицией и прессой, не разобравшись в сути вопроса
Ах, да... Если для вас условия обслуживания банков - хрень, то я даже не знаю, что вы здесь в частности и в банках целом делаете...
Investor_K написав:
Нынешний позор Альфы сопоставим с позором ВТБ, который ввел комиссию за пополнение столбиков лет10 назад.
Вы явно преувеличиваете, но похоже азарт делает своё дело...
Vorlon
Повідомлень: 5356
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 557 раз.
Профіль
Додано: Суб 24 лют, 2018 11:24
Investor_K написав:
Нынешний позор Альфы сопоставим с позором ВТБ, который ввел комиссию за пополнение столбиков лет10 назад. Время прошло, а позор НЕ сиывается . Позор Альфе!!
Комиссия за снятие депозитов (которую, пока, можно обойти) - это просто выдавливание. Никто не будет переразмещать на таких условиях.
wig
Повідомлень: 2508
З нами з: 06.01.12
Подякував: 41 раз.
Подякували: 155 раз.
Профіль
Додано: Суб 24 лют, 2018 11:53
wig написав: Investor_K написав:
Нынешний позор Альфы сопоставим с позором ВТБ, который ввел комиссию за пополнение столбиков лет10 назад. Время прошло, а позор НЕ сиывается . Позор Альфе!!
Комиссия за снятие депозитов (которую, пока, можно обойти) - это просто выдавливание. Никто не будет переразмещать на таких условиях.
Ганьба ...депо з Альфи геть.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 23925
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1234 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12569
2433438
30094
3703975
9133
1774118
Суб 24 лют, 2018 11:13 Cler
реклама