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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5370537153725373>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 883
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 07:07

  IMPRINTER написав:Алла, почему мне не пришло смс про єто?
https://alfabank.ua/promo/10-vidsotkiv- ... vse?show=1

так нечестно - я тоже хочу

Расскажите, как вы нашли эту страницу на сайте банка? Я, что ли, совсем слепой, но не то что эту страницу самостоятельно не могу найти (не кликнуть по вашей ссылке, а, находясь на главной странице, найти страницу с условиями акции), не могу найти даже раздел "Поточні акції" :?
И вообще не вижу на сайте ни поиск, ни карту сайта. Я совсем ослеп и не вижу этого всего у себя под носом, или этого всего на сайте вообще нет?
Прям квест какой-то! "Найди текущие акции на сайте банка" :(
P.S. Пока страдал этой фигней, еще и чайник на плите спалил. Так что я теперь вдвойне злой на Альфа-банк :evil:
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 07:14

  clientage написав:
  candidat написав:Я правильно понимаю, что оплата коммунальных - это тоже онлайн-покупки?

На сторонних сервисах- да, из МАБа - нет :)
А Вам приглашение пришло?

Мне - нет. Отцу пришло.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:02

Re: Альфа-Банк

Общение с коллегами центром. Мол, вынуждены были так сделать, т.к. НБУ заставил. Т.е. комиссия банку, а негатив валят на госорган. Хотя другие банки отдают депозиты без заморочек. Позор Альфа-Банка!
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:06

Re: Альфа-Банк

Для позорного форумчанина, который отслеживает тарифы Альфы. Учитывая количество депозитов и текущую деятельность, у меня нет ни времени, ни желания мониторить подобную хрень. А Альфебанку ПОЗОР за жлобства.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:16

  Investor_K написав:Общение с коллегами центром. Мол, вынуждены были так сделать, т.к. НБУ заставил. Т.е. комиссия банку, а негатив валят на госорган. Хотя другие банки отдают депозиты без заморочек. Позор Альфа-Банка!

Немного оффтоп, но в Укрсоцбанке была подобная схема. Притом схему придумали уже после заключения моего вклада. За снятие депозита в кассе просили 2%! Через банкомат без %, но время оформления карты и лимиты. Я две недели забирал депозит.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:19

candidat

ссылка на эту страницу приходит в смс, кого приглашают в акцию )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:58

Re: Альфа-Банк

Нынешний позор Альфы сопоставим с позором ВТБ, который ввел комиссию за пополнение столбиков лет10 назад. Время прошло, а позор НЕ сиывается . Позор Альфе!!
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:14

  Investor_K написав:Учитывая количество депозитов и текущую деятельность, у меня нет ни времени, ни желания мониторить подобную хрень.

Для такого занятого человека недостойно говорить про верю/не верю. Тем более недостойны уважаемого форумчанина угрозы полицией и прессой, не разобравшись в сути вопроса :!:

Ах, да... Если для вас условия обслуживания банков - хрень, то я даже не знаю, что вы здесь в частности и в банках целом делаете...

  Investor_K написав:Нынешний позор Альфы сопоставим с позором ВТБ, который ввел комиссию за пополнение столбиков лет10 назад.

Вы явно преувеличиваете, но похоже азарт делает своё дело...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:24

  Investor_K написав:Нынешний позор Альфы сопоставим с позором ВТБ, который ввел комиссию за пополнение столбиков лет10 назад. Время прошло, а позор НЕ сиывается . Позор Альфе!!

Комиссия за снятие депозитов (которую, пока, можно обойти) - это просто выдавливание. Никто не будет переразмещать на таких условиях.
wig
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:53

  wig написав:
  Investor_K написав:Нынешний позор Альфы сопоставим с позором ВТБ, который ввел комиссию за пополнение столбиков лет10 назад. Время прошло, а позор НЕ сиывается . Позор Альфе!!

Комиссия за снятие депозитов (которую, пока, можно обойти) - это просто выдавливание. Никто не будет переразмещать на таких условиях.

Ганьба ...депо з Альфи геть.
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