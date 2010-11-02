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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53715372537353745375>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 883
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:34

Re: Альфа-Банк

Квесторе_поверніться написав:
  wig написав:
  Investor_K написав:Нынешний позор Альфы сопоставим с позором ВТБ, который ввел комиссию за пополнение столбиков лет10 назад. Время прошло, а позор НЕ сиывается . Позор Альфе!!

Комиссия за снятие депозитов (которую, пока, можно обойти) - это просто выдавливание. Никто не будет переразмещать на таких условиях.

Ганьба ...депо з Альфи геть.
Именно этого они и хотят)
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:36

От ерунда какая. Сегодня пришло, что ещё два дня я имею возможность тариться под 10 процентов. Но перед этим про акцию ничего не приходило! 22 пришло, что лимит подняли ещё на три тысячи. хотя я картой ни разу после получения не воспользовался. Уже вчера мог пользоваться в аптеке, почти штуку потратил. Это такой маркетинговый ход, чтобы 1 день отсечь? :twisted:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:50

И что делать? Прочитал условия акции там написано , что должно было прийти смс о приглашении. смс о приглашении не приходило, но при этом пришло в вайбер сегодня сообщение, что у меня ещё два дня действует 10% скидка.

Так участвую я в акции или нет? Где узнать? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 14:16

  Ratatui написав:И что делать? Прочитал условия акции там написано , что должно было прийти смс о приглашении. смс о приглашении не приходило, но при этом пришло в вайбер сегодня сообщение, что у меня ещё два дня действует 10% скидка.

Так участвую я в акции или нет? Где узнать? :shock:

Вайбер у Альфы означает смс и наоборот.
panatar.com
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 23:09

  Investor_K написав:Нынешний позор Альфы сопоставим с позором ВТБ, который ввел комиссию за пополнение столбиков лет10 назад. Время прошло, а позор НЕ сиывается . Позор Альфе!!

зачем этот пафос? ни Альфа, ни ВТБ не сделали ничего незаконного. не нравятся нормальные банки у вас всегда есть возможность перейти обслуживаться в Ощад или другое подобие банка...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 09:54

  Cler написав:
  Investor_K написав:Нынешний позор Альфы сопоставим с позором ВТБ, который ввел комиссию за пополнение столбиков лет10 назад. Время прошло, а позор НЕ сиывается . Позор Альфе!!

зачем этот пафос? ни Альфа, ни ВТБ не сделали ничего незаконного. не нравятся нормальные банки у вас всегда есть возможность перейти обслуживаться в Ощад или другое подобие банка...

Если для вас Альфа - нормальный банк, не знаю, что и сказать. Как раз уровень Ощада, даже в последнем стабильнее ситуация с тарифами и правилами, которые не меняются за час до введения (регламент работы МАБ на НГ, напр.). А в некоторых отделениях Ощад даже покомпетентней Альфы, хотя физически банки редко посещаю.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:08

  Son of Sun написав:
  Cler написав:
  Investor_K написав:Нынешний позор Альфы сопоставим с позором ВТБ, который ввел комиссию за пополнение столбиков лет10 назад. Время прошло, а позор НЕ сиывается . Позор Альфе!!

зачем этот пафос? ни Альфа, ни ВТБ не сделали ничего незаконного. не нравятся нормальные банки у вас всегда есть возможность перейти обслуживаться в Ощад или другое подобие банка...

Если для вас Альфа - нормальный банк, не знаю, что и сказать. Как раз уровень Ощада, даже в последнем стабильнее ситуация с тарифами и правилами, которые не меняются за час до введения (регламент работы МАБ на НГ, напр.). А в некоторых отделениях Ощад даже покомпетентней Альфы, хотя физически банки редко посещаю.

когда в стране 4 года назад было 200 банков , в которых даже пенсионерам достаточно было написать заявление только в самом банке и получить карточки , на которую приходили целевые зачисления , то теперь банков меньше 100 , банки которые всегда в валюте платили больше ужимаются до 1 отделение в Киеве , вводятся исключительно платные пакеты обслуживания и никаких бонусов для состоятельных клиентов - рынок диктует свое , кому почта , а кому Ошад ... в общем услуги банков для розничных клиентов стали интереснее для банков 8)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:24

sens Для меня эти два банка на одном уровне. Ощад подтягивается и уже переплюнул Альфу в моб.приложении, наполненности веб-банка. Открылся недавно в Привате (нужны были не банк.услуги в нем), не знаю, от чего все были в восторге в нем.
Вы живете, похоже, воспоминаниями 90-х.
PS Физически отделения редко посещаю.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:15

Re: Альфа-Банк

  sens написав:то теперь банков меньше 100 ,


73 депозитних
http://far.pp.ua/banks/deposits.html
і ще 8 якихось незрозумілих
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:25

Альфа №1 (для заможніх клієнтів :))


https://www.euromoney.com/article/b16r5 ... -u#Ukraine
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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