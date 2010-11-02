Именно этого они и хотят)Квесторе_поверніться написав:wig написав:
Комиссия за снятие депозитов (которую, пока, можно обойти) - это просто выдавливание. Никто не будет переразмещать на таких условиях.
Ганьба ...депо з Альфи геть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:34
Re: Альфа-Банк
Именно этого они и хотят)
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:36
От ерунда какая. Сегодня пришло, что ещё два дня я имею возможность тариться под 10 процентов. Но перед этим про акцию ничего не приходило! 22 пришло, что лимит подняли ещё на три тысячи. хотя я картой ни разу после получения не воспользовался. Уже вчера мог пользоваться в аптеке, почти штуку потратил. Это такой маркетинговый ход, чтобы 1 день отсечь?
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:50
И что делать? Прочитал условия акции там написано , что должно было прийти смс о приглашении. смс о приглашении не приходило, но при этом пришло в вайбер сегодня сообщение, что у меня ещё два дня действует 10% скидка.
Так участвую я в акции или нет? Где узнать?
Додано: Суб 24 лют, 2018 14:16
Вайбер у Альфы означает смс и наоборот.
panatar.com
Додано: Суб 24 лют, 2018 23:09
зачем этот пафос? ни Альфа, ни ВТБ не сделали ничего незаконного. не нравятся нормальные банки у вас всегда есть возможность перейти обслуживаться в Ощад или другое подобие банка...
Додано: Нед 25 лют, 2018 09:54
Если для вас Альфа - нормальный банк, не знаю, что и сказать. Как раз уровень Ощада, даже в последнем стабильнее ситуация с тарифами и правилами, которые не меняются за час до введения (регламент работы МАБ на НГ, напр.). А в некоторых отделениях Ощад даже покомпетентней Альфы, хотя физически банки редко посещаю.
Додано: Нед 25 лют, 2018 10:08
когда в стране 4 года назад было 200 банков , в которых даже пенсионерам достаточно было написать заявление только в самом банке и получить карточки , на которую приходили целевые зачисления , то теперь банков меньше 100 , банки которые всегда в валюте платили больше ужимаются до 1 отделение в Киеве , вводятся исключительно платные пакеты обслуживания и никаких бонусов для состоятельных клиентов - рынок диктует свое , кому почта , а кому Ошад ... в общем услуги банков для розничных клиентов стали интереснее для банков
никому не верю
Додано: Нед 25 лют, 2018 10:24
sens Для меня эти два банка на одном уровне. Ощад подтягивается и уже переплюнул Альфу в моб.приложении, наполненности веб-банка. Открылся недавно в Привате (нужны были не банк.услуги в нем), не знаю, от чего все были в восторге в нем.
Вы живете, похоже, воспоминаниями 90-х.
PS Физически отделения редко посещаю.
Додано: Нед 25 лют, 2018 12:15
Re: Альфа-Банк
73 депозитних
і ще 8 якихось незрозумілих
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Додано: Нед 25 лют, 2018 12:25
Альфа №1 (для заможніх клієнтів )
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