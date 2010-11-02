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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5372537353745375>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 883
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:31

Re: Альфа-Банк

Son of Sun написав:
  Cler написав:
  Investor_K написав:Нынешний позор Альфы сопоставим с позором ВТБ, который ввел комиссию за пополнение столбиков лет10 назад. Время прошло, а позор НЕ сиывается . Позор Альфе!!

зачем этот пафос? ни Альфа, ни ВТБ не сделали ничего незаконного. не нравятся нормальные банки у вас всегда есть возможность перейти обслуживаться в Ощад или другое подобие банка...

Если для вас Альфа - нормальный банк, не знаю, что и сказать. Как раз уровень Ощада, даже в последнем стабильнее ситуация с тарифами и правилами, которые не меняются за час до введения (регламент работы МАБ на НГ, напр.). А в некоторых отделениях Ощад даже покомпетентней Альфы, хотя физически банки редко посещаю.


Ну и для меня Альфа вполне нормальный банк.
На чем конкретно основаны ваши претензии?
Ну с "нововведениями" в МАБ и регламентами - да, тут не радует, но и ничего критичного.
Комиссия за снятие с текущего не волнует ибо есть пакет.
Касательно компетентности сотрудников - тут нельзя объективно оценить, вы же явно судите все по паре отделений. У меня к моему персональному менеджеру вообще никаких претензий.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:37

  Son of Sun написав:
  Cler написав:
  Investor_K написав:Нынешний позор Альфы сопоставим с позором ВТБ, который ввел комиссию за пополнение столбиков лет10 назад. Время прошло, а позор НЕ сиывается . Позор Альфе!!

зачем этот пафос? ни Альфа, ни ВТБ не сделали ничего незаконного. не нравятся нормальные банки у вас всегда есть возможность перейти обслуживаться в Ощад или другое подобие банка...

Если для вас Альфа - нормальный банк, не знаю, что и сказать. Как раз уровень Ощада, даже в последнем стабильнее ситуация с тарифами и правилами, которые не меняются за час до введения (регламент работы МАБ на НГ, напр.). А в некоторых отделениях Ощад даже покомпетентней Альфы, хотя физически банки редко посещаю.

да, я считаю Альфу вполне нормальным и адекватным банком для клиентов. обслуживаюсь в Альфе уже более 9 лет и вполне удовлетворена условиями обслуживания и сервисом. естественно банк не является идеальным для клиента, но это и естественно, так как у клиента и банка разные задачи. если Вас что-то в банке не устраивает, то тогда почему вы не покинете его и не перейдёте в тот банк который для вас комфортней? если же вы в банке остаётесь, то вероятно всё же плюсов в банке больше чем минусов?...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:37

Re: Альфа-Банк

  Faceless написав:У меня к моему персональному менеджеру вообще никаких претензий.
Вот это ключевое звено. Я обслуживаясь в 3 отделениях обращаюсь к 3 персональным менеджерам (официально закреплен один) и ни к кому из них вообще никаких претензий.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:40

Re: Альфа-Банк

  Son of Sun написав:Как раз уровень Ощада, даже в последнем стабильнее ситуация с тарифами и правилами... А в некоторых отделениях Ощад даже покомпетентней Альфы, хотя физически банки редко посещаю.

Отделения Ощада особенно нового формата удобны и персонал там подобран.
Для меня у Ощада главный минус это разные МФО разных филий по Украине со всеми вытекающими ограничениями.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:43

Re: Альфа-Банк

  Son of Sun написав:Вы живете, похоже, воспоминаниями 90-х.
вы говорите или пишите про свои фантазии и ничего общего с банком , но это ваше нетипичное мнение , пишите . Вон Постернака цитируют и постят , а я не слежу за соцсетями и обхожусь дедушкофоном
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:47

  sens написав: Вон Постернака цитируют и постят

Так постернак решил не отставать от Гороховского с его "свинными рылами" и "кассирами АТБ". Он теперь "коне...вод". Мордокнига способна прославить ИТ-шников банков.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:58

  Faceless написав:
Son of Sun написав:
  Cler написав:Ну и для меня Альфа вполне нормальный банк.
На чем конкретно основаны ваши претензии?
Ну с "нововведениями" в МАБ и регламентами - да, тут не радует, но и ничего критичного.
Комиссия за снятие с текущего не волнует ибо есть пакет.
Касательно компетентности сотрудников - тут нельзя объективно оценить, вы же явно судите все по паре отделений. У меня к моему персональному менеджеру вообще никаких претензий.

Нормальный, т.е. мало чем отличающийся от новых отделений Ощада, и мало в чем лучше.
Претензии в том, что тарифы меняются слишком часто, также как и правила по платежам, часто висящий МАБ, примитивный моб.банкинг.
Есть и свои плюсы, как уже заметили - единый МФО - уже круто. У меня тоже удобный пакет, условия которого пока только и держат здесь.
Многое сейчас можно делать онлайн либо через терминал\банкомат, и менеджер - лишнее звено в обслуживании клиента, если клиент знает, что ему нужно.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:59

Re: Альфа-Банк

  Faceless написав:Комиссия за снятие с текущего не волнует ибо есть пакет.

Комиссию они ввели и за снятия с депозитов (пока, только трех видов). Здесь ничего личного, просто политика. Выдавить из банка депоклиентов, и набрать побольше кредитчиков - отсюда и щедрые лимиты, и приятные условия по рассрочке.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 13:00

  sens написав:
  Son of Sun написав:Вы живете, похоже, воспоминаниями 90-х.
вы говорите или пишите про свои фантазии и ничего общего с банком , но это ваше нетипичное мнение , пишите . Вон Постернака цитируют и постят , а я не слежу за соцсетями и обхожусь дедушкофоном

Вы о чем? Я конкретно об обслуживании. Фантазий нет, т.к. пользуюсь около десятком других банок, среди которых Альфа как раз на уровне Ощада, ниже только Приват.
Ваши какие аргументы, помимо эмоций?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 13:02

  Son of Sun написав:
  sens написав:
  Son of Sun написав:Вы живете, похоже, воспоминаниями 90-х.
вы говорите или пишите про свои фантазии и ничего общего с банком , но это ваше нетипичное мнение , пишите . Вон Постернака цитируют и постят , а я не слежу за соцсетями и обхожусь дедушкофоном

Вы о чем? Я конкретно об обслуживании. Фантазий нет, т.к. пользуюсь около десятком других банок, среди которых Альфа как раз на уровне Ощада, ниже только Приват.
Ваши какие аргументы, помимо эмоций?
обслуживаюсь во всех,кроме кредитвест,как розничный клиент
никому не верю
sens
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