Investor_K написав:Нынешний позор Альфы сопоставим с позором ВТБ, который ввел комиссию за пополнение столбиков лет10 назад. Время прошло, а позор НЕ сиывается . Позор Альфе!!
зачем этот пафос? ни Альфа, ни ВТБ не сделали ничего незаконного. не нравятся нормальные банки у вас всегда есть возможность перейти обслуживаться в Ощад или другое подобие банка...
Если для вас Альфа - нормальный банк, не знаю, что и сказать. Как раз уровень Ощада, даже в последнем стабильнее ситуация с тарифами и правилами, которые не меняются за час до введения (регламент работы МАБ на НГ, напр.). А в некоторых отделениях Ощад даже покомпетентней Альфы, хотя физически банки редко посещаю.
Ну и для меня Альфа вполне нормальный банк. На чем конкретно основаны ваши претензии? Ну с "нововведениями" в МАБ и регламентами - да, тут не радует, но и ничего критичного. Комиссия за снятие с текущего не волнует ибо есть пакет. Касательно компетентности сотрудников - тут нельзя объективно оценить, вы же явно судите все по паре отделений. У меня к моему персональному менеджеру вообще никаких претензий.
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Investor_K написав:Нынешний позор Альфы сопоставим с позором ВТБ, который ввел комиссию за пополнение столбиков лет10 назад. Время прошло, а позор НЕ сиывается . Позор Альфе!!
зачем этот пафос? ни Альфа, ни ВТБ не сделали ничего незаконного. не нравятся нормальные банки у вас всегда есть возможность перейти обслуживаться в Ощад или другое подобие банка...
Если для вас Альфа - нормальный банк, не знаю, что и сказать. Как раз уровень Ощада, даже в последнем стабильнее ситуация с тарифами и правилами, которые не меняются за час до введения (регламент работы МАБ на НГ, напр.). А в некоторых отделениях Ощад даже покомпетентней Альфы, хотя физически банки редко посещаю.
да, я считаю Альфу вполне нормальным и адекватным банком для клиентов. обслуживаюсь в Альфе уже более 9 лет и вполне удовлетворена условиями обслуживания и сервисом. естественно банк не является идеальным для клиента, но это и естественно, так как у клиента и банка разные задачи. если Вас что-то в банке не устраивает, то тогда почему вы не покинете его и не перейдёте в тот банк который для вас комфортней? если же вы в банке остаётесь, то вероятно всё же плюсов в банке больше чем минусов?...
Cler написав:Ну и для меня Альфа вполне нормальный банк. На чем конкретно основаны ваши претензии? Ну с "нововведениями" в МАБ и регламентами - да, тут не радует, но и ничего критичного. Комиссия за снятие с текущего не волнует ибо есть пакет. Касательно компетентности сотрудников - тут нельзя объективно оценить, вы же явно судите все по паре отделений. У меня к моему персональному менеджеру вообще никаких претензий.
Нормальный, т.е. мало чем отличающийся от новых отделений Ощада, и мало в чем лучше. Претензии в том, что тарифы меняются слишком часто, также как и правила по платежам, часто висящий МАБ, примитивный моб.банкинг. Есть и свои плюсы, как уже заметили - единый МФО - уже круто. У меня тоже удобный пакет, условия которого пока только и держат здесь. Многое сейчас можно делать онлайн либо через терминал\банкомат, и менеджер - лишнее звено в обслуживании клиента, если клиент знает, что ему нужно.
Faceless написав:Комиссия за снятие с текущего не волнует ибо есть пакет.
Комиссию они ввели и за снятия с депозитов (пока, только трех видов). Здесь ничего личного, просто политика. Выдавить из банка депоклиентов, и набрать побольше кредитчиков - отсюда и щедрые лимиты, и приятные условия по рассрочке.