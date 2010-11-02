Додано: Нед 25 лют, 2018 12:37

Son of Sun написав: Cler написав: Investor_K написав: Нынешний позор Альфы сопоставим с позором ВТБ, который ввел комиссию за пополнение столбиков лет10 назад. Время прошло, а позор НЕ сиывается . Позор Альфе!! Нынешний позор Альфы сопоставим с позором ВТБ, который ввел комиссию за пополнение столбиков лет10 назад. Время прошло, а позор НЕ сиывается . Позор Альфе!!

зачем этот пафос? ни Альфа, ни ВТБ не сделали ничего незаконного. не нравятся нормальные банки у вас всегда есть возможность перейти обслуживаться в Ощад или другое подобие банка... зачем этот пафос? ни Альфа, ни ВТБ не сделали ничего незаконного. не нравятся нормальные банки у вас всегда есть возможность перейти обслуживаться в Ощад или другое подобие банка...

Если для вас Альфа - нормальный банк, не знаю, что и сказать. Как раз уровень Ощада, даже в последнем стабильнее ситуация с тарифами и правилами, которые не меняются за час до введения (регламент работы МАБ на НГ, напр.). А в некоторых отделениях Ощад даже покомпетентней Альфы, хотя физически банки редко посещаю. Если для вас Альфа - нормальный банк, не знаю, что и сказать. Как раз уровень Ощада, даже в последнем стабильнее ситуация с тарифами и правилами, которые не меняются за час до введения (регламент работы МАБ на НГ, напр.). А в некоторых отделениях Ощад даже покомпетентней Альфы, хотя физически банки редко посещаю.

да, я считаю Альфу вполне нормальным и адекватным банком для клиентов. обслуживаюсь в Альфе уже более 9 лет и вполне удовлетворена условиями обслуживания и сервисом. естественно банк не является идеальным для клиента, но это и естественно, так как у клиента и банка разные задачи. если Вас что-то в банке не устраивает, то тогда почему вы не покинете его и не перейдёте в тот банк который для вас комфортней? если же вы в банке остаётесь, то вероятно всё же плюсов в банке больше чем минусов?...