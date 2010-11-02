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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лют, 2018 13:03
На безрыбье и рыба раком.
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Son of Sun
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Додано: Нед 25 лют, 2018 14:41
Son of Sun написав:
Нормальный, т.е. мало чем отличающийся от новых отделений Ощада, и мало в чем лучше.
Претензии в том, что тарифы меняются слишком часто, также как и правила по платежам, часто висящий МАБ, примитивный моб.банкинг.
Не являюсь клиентом Ощада чтобы сравнивать, но отмеу, что "новых" отделений у Ощада все еще маловато.
Son of Sun написав:
Фантазий нет, т.к. пользуюсь около десятком других банок, среди которых Альфа как раз на уровне Ощада, ниже только Приват.
Даже не представляю, где ж это вы обслуживаетесь, что у вас Альфа с Приватом в дне списка.
Тарифы у Альфы не сказать что меняются часто.
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Faceless
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2
Додано: Нед 25 лют, 2018 15:04
Faceless написав: Son of Sun написав:
Нормальный, т.е. мало чем отличающийся от новых отделений Ощада, и мало в чем лучше.
Претензии в том, что тарифы меняются слишком часто, также как и правила по платежам, часто висящий МАБ, примитивный моб.банкинг.
Не являюсь клиентом Ощада чтобы сравнивать, но отмеу, что "новых" отделений у Ощада все еще маловато.
Даже не представляю, где ж это вы обслуживаетесь, что у вас Альфа с Приватом в дне списка.
Тарифы у Альфы не сказать что меняются часто.
В моем районе только новые, их 5, из которых были старыми - 4.
Не рассматриваю в качестве банок тех, которые у вас находятся на дне, возможно, в этом причина. Когда-то баловался всеядностью, с возрастом прошло. За высокими %% не бегаю, там, где много хотят с клиента - тоже обхожу. Нравится бесплатный СЕП, хотя бы коммуналка.
В Привате странно количество небанковских продуктов: от цветочков до пиццы.
В Альфе не столько тарифы, а скорость изменений условий обслуживания поражает, пример: работа перед НГ - 28.12 за час до введения решения решили, что через час уже не работают аж почти неделю.
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Son of Sun
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Додано: Нед 25 лют, 2018 15:23
Son of Sun написав:
В Альфе не столько тарифы, а скорость изменений условий обслуживания поражает, пример: работа перед НГ - 28.12 за час до введения решения решили, что через час уже не работают аж почти неделю.
Ну да, ужос-ужос, раз в год на НГ не смогли у себя там определится с регламентами. Как дальше жить
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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2
Додано: Нед 25 лют, 2018 22:32
Faceless написав:
Ну с "нововведениями" в МАБ и регламентами - да, тут не радует, но и ничего критичного.
А что за нововведения? Ткните мне, плиз, где прочитать можно, а то у меня из продуктов Альфы лишь 2-летний депозит с процентами в конце срока, поэтому я в ветку Альфы очень редко захожу.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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1
Додано: Нед 25 лют, 2018 22:57
lubopytnaya написав:
А что за нововведения? Ткните мне, плиз, где прочитать можно, а то у меня из продуктов Альфы лишь 2-летний депозит с процентами в конце срока, поэтому я в ветку Альфы очень редко захожу.
Лучше в ветку Укросоца зайти. Там они обкатывают, что вас ждет через 2 года.
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wig
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:06
wig написав: lubopytnaya написав:
А что за нововведения? Ткните мне, плиз, где прочитать можно, а то у меня из продуктов Альфы лишь 2-летний депозит с процентами в конце срока, поэтому я в ветку Альфы очень редко захожу.
Лучше в ветку Укросоца зайти. Там они обкатывают, что вас ждет через 2 года.
За два года еще много чего появится. Но, если я правильно поняла, "нововведения в МАБ" действует уже сейчас. Поэтому и интересуюсь, какие конкретно нововведения
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:11
lubopytnaya написав: wig написав: lubopytnaya написав:
А что за нововведения? Ткните мне, плиз, где прочитать можно, а то у меня из продуктов Альфы лишь 2-летний депозит с процентами в конце срока, поэтому я в ветку Альфы очень редко захожу.
Лучше в ветку Укросоца зайти. Там они обкатывают, что вас ждет через 2 года.
За два года еще много чего появится. Но, если я правильно поняла, "нововведения в МАБ" действует уже сейчас. Поэтому и интересуюсь, какие конкретно нововведения
Если у Вас нету платного пакета. То снять депозит без комиссии не получится.
Но можно открыть под депозит этот пакет бесплатно. Забрать депозит и закрыть платный пакет. Это сейчас так в Укрсоце.
Альфа тоже к этому движется. Захотите снять без комиссии, придётся ножками лишних пару раз пройтись в отделение.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Пон 26 лют, 2018 00:53
В МАБе пытаюсь пополнить блэк картой другого банка на 5к... после ввода 3д секьюр кода идёт отказ... 2 раза подряд... банк донор говорит, что проблема у принимающей стороны... а алла морозится грит тоже всё нормально... кто сталкивался - как лечить?
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Карамболь
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Додано: Пон 26 лют, 2018 01:41
Карамболь написав:
В МАБе пытаюсь пополнить блэк картой другого банка на 5к... после ввода 3д секьюр кода идёт отказ... 2 раза подряд... банк донор говорит, что проблема у принимающей стороны... а алла морозится грит тоже всё нормально... кто сталкивался - как лечить?
Утро вечера мудренее!
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WachtAmRhein
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