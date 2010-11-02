Додано: Нед 25 лют, 2018 15:04

Faceless написав: Son of Sun написав: Нормальный, т.е. мало чем отличающийся от новых отделений Ощада, и мало в чем лучше.

Претензии в том, что тарифы меняются слишком часто, также как и правила по платежам, часто висящий МАБ, примитивный моб.банкинг. Нормальный, т.е. мало чем отличающийся от новых отделений Ощада, и мало в чем лучше.Претензии в том, что тарифы меняются слишком часто, также как и правила по платежам, часто висящий МАБ, примитивный моб.банкинг.

Не являюсь клиентом Ощада чтобы сравнивать, но отмеу, что "новых" отделений у Ощада все еще маловато.

Даже не представляю, где ж это вы обслуживаетесь, что у вас Альфа с Приватом в дне списка.

Тарифы у Альфы не сказать что меняются часто. Не являюсь клиентом Ощада чтобы сравнивать, но отмеу, что "новых" отделений у Ощада все еще маловато.Даже не представляю, где ж это вы обслуживаетесь, что у вас Альфа с Приватом в дне списка.Тарифы у Альфы не сказать что меняются часто.

В моем районе только новые, их 5, из которых были старыми - 4.Не рассматриваю в качестве банок тех, которые у вас находятся на дне, возможно, в этом причина. Когда-то баловался всеядностью, с возрастом прошло. За высокими %% не бегаю, там, где много хотят с клиента - тоже обхожу. Нравится бесплатный СЕП, хотя бы коммуналка.В Привате странно количество небанковских продуктов: от цветочков до пиццы.В Альфе не столько тарифы, а скорость изменений условий обслуживания поражает, пример: работа перед НГ - 28.12 за час до введения решения решили, что через час уже не работают аж почти неделю.