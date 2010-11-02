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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5373537453755376>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 883
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 13:03

  greenozon написав:Альфа №1 (для заможніх клієнтів :))
https://www.euromoney.com/article/b16r5 ... -u#Ukraine

На безрыбье и рыба раком.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 14:41

Re: Альфа-Банк

  Son of Sun написав:Нормальный, т.е. мало чем отличающийся от новых отделений Ощада, и мало в чем лучше.
Претензии в том, что тарифы меняются слишком часто, также как и правила по платежам, часто висящий МАБ, примитивный моб.банкинг.

Не являюсь клиентом Ощада чтобы сравнивать, но отмеу, что "новых" отделений у Ощада все еще маловато.
  Son of Sun написав:Фантазий нет, т.к. пользуюсь около десятком других банок, среди которых Альфа как раз на уровне Ощада, ниже только Приват.

Даже не представляю, где ж это вы обслуживаетесь, что у вас Альфа с Приватом в дне списка.
Тарифы у Альфы не сказать что меняются часто.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 15:04

  Faceless написав:
  Son of Sun написав:Нормальный, т.е. мало чем отличающийся от новых отделений Ощада, и мало в чем лучше.
Претензии в том, что тарифы меняются слишком часто, также как и правила по платежам, часто висящий МАБ, примитивный моб.банкинг.

Не являюсь клиентом Ощада чтобы сравнивать, но отмеу, что "новых" отделений у Ощада все еще маловато.
Даже не представляю, где ж это вы обслуживаетесь, что у вас Альфа с Приватом в дне списка.
Тарифы у Альфы не сказать что меняются часто.

В моем районе только новые, их 5, из которых были старыми - 4.
Не рассматриваю в качестве банок тех, которые у вас находятся на дне, возможно, в этом причина. Когда-то баловался всеядностью, с возрастом прошло. За высокими %% не бегаю, там, где много хотят с клиента - тоже обхожу. Нравится бесплатный СЕП, хотя бы коммуналка.
В Привате странно количество небанковских продуктов: от цветочков до пиццы.
В Альфе не столько тарифы, а скорость изменений условий обслуживания поражает, пример: работа перед НГ - 28.12 за час до введения решения решили, что через час уже не работают аж почти неделю.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 15:23

Re: Альфа-Банк

  Son of Sun написав:В Альфе не столько тарифы, а скорость изменений условий обслуживания поражает, пример: работа перед НГ - 28.12 за час до введения решения решили, что через час уже не работают аж почти неделю.

Ну да, ужос-ужос, раз в год на НГ не смогли у себя там определится с регламентами. Как дальше жить
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 22:32

  Faceless написав:Ну с "нововведениями" в МАБ и регламентами - да, тут не радует, но и ничего критичного.

А что за нововведения? Ткните мне, плиз, где прочитать можно, а то у меня из продуктов Альфы лишь 2-летний депозит с процентами в конце срока, поэтому я в ветку Альфы очень редко захожу.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 22:57

  lubopytnaya написав:А что за нововведения? Ткните мне, плиз, где прочитать можно, а то у меня из продуктов Альфы лишь 2-летний депозит с процентами в конце срока, поэтому я в ветку Альфы очень редко захожу.

Лучше в ветку Укросоца зайти. Там они обкатывают, что вас ждет через 2 года.
wig
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:06

  wig написав:
  lubopytnaya написав:А что за нововведения? Ткните мне, плиз, где прочитать можно, а то у меня из продуктов Альфы лишь 2-летний депозит с процентами в конце срока, поэтому я в ветку Альфы очень редко захожу.

Лучше в ветку Укросоца зайти. Там они обкатывают, что вас ждет через 2 года.

За два года еще много чего появится. Но, если я правильно поняла, "нововведения в МАБ" действует уже сейчас. Поэтому и интересуюсь, какие конкретно нововведения :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:11

  lubopytnaya написав:
  wig написав:
  lubopytnaya написав:А что за нововведения? Ткните мне, плиз, где прочитать можно, а то у меня из продуктов Альфы лишь 2-летний депозит с процентами в конце срока, поэтому я в ветку Альфы очень редко захожу.

Лучше в ветку Укросоца зайти. Там они обкатывают, что вас ждет через 2 года.

За два года еще много чего появится. Но, если я правильно поняла, "нововведения в МАБ" действует уже сейчас. Поэтому и интересуюсь, какие конкретно нововведения :wink:

Если у Вас нету платного пакета. То снять депозит без комиссии не получится.
Но можно открыть под депозит этот пакет бесплатно. Забрать депозит и закрыть платный пакет. Это сейчас так в Укрсоце.
Альфа тоже к этому движется. Захотите снять без комиссии, придётся ножками лишних пару раз пройтись в отделение.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 00:53

В МАБе пытаюсь пополнить блэк картой другого банка на 5к... после ввода 3д секьюр кода идёт отказ... 2 раза подряд... банк донор говорит, что проблема у принимающей стороны... а алла морозится грит тоже всё нормально... кто сталкивался - как лечить?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 01:41

  Карамболь написав:В МАБе пытаюсь пополнить блэк картой другого банка на 5к... после ввода 3д секьюр кода идёт отказ... 2 раза подряд... банк донор говорит, что проблема у принимающей стороны... а алла морозится грит тоже всё нормально... кто сталкивался - как лечить?



Утро вечера мудренее!
WachtAmRhein
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