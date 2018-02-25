Карамболь написав:В МАБе пытаюсь пополнить блэк картой другого банка на 5к... после ввода 3д секьюр кода идёт отказ... 2 раза подряд... банк донор говорит, что проблема у принимающей стороны... а алла морозится грит тоже всё нормально... кто сталкивался - как лечить?
лимит донора и реципиента не нарушен?
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Карамболь написав:В МАБе пытаюсь пополнить блэк картой другого банка на 5к... после ввода 3д секьюр кода идёт отказ... 2 раза подряд... банк донор говорит, что проблема у принимающей стороны... а алла морозится грит тоже всё нормально... кто сталкивался - как лечить?
Утро вечера мудренее!
Вы оказались правы, как это не странно... сейчас обе попытки прошли удачно без каких-либо проблем... а почему не странно, да потому что пару дней назад делал тож самое в это же время (ночью) и всё было окей... может выходные виноваты, а может Постернак... ночью ничего не работает... поэтому вывод - ночью надо спать...
curiousobro написав:Да, вам нужно открыть пакет карточный, чтобы снять депозит без процентов.
И то! Если в кассе за два раза налика не хватит, третий подход уже со штрафными процентами.
не совсем так. если при наличии пакета снимать в кассе по ордерку менеджера без использования карты то таких снятий деподенег может быть сколько угодно. главное карту в руки не давать кассиру.
Фантом написав:Если у Вас нету платного пакета. То снять депозит без комиссии не получится. Но можно открыть под депозит этот пакет бесплатно. Забрать депозит и закрыть платный пакет. Это сейчас так в Укрсоце. Альфа тоже к этому движется. Захотите снять без комиссии, придётся ножками лишних пару раз пройтись в отделение.
есть еще вариант дать 14 дней полежать на сбере и потом забрать без мзды.
providnyk написав:ПОГАНА і НЕНАДІЙНА БАНКА підтверджує свою репутацію В четвер-22.02.18р. Вранці, у Св”ятош. відділенні нарешті оформили повернення грошей. Заходжу у кімнату! каси, вітаюся, подаю папери. Касир перераховує кошти, видає мені, а сама відразу виходить з своєї кімнати. Я ще навіть не перелічив кошти і не оглянув банкноти у валюті. Лічу, переглядаю і чекаю на касира, бо треба деякі замінити. Чекаю 5, 10хв.- її немає. Виходжу в зал і звертаюсь до ресептурки, щоб її покликала. Нарешті появляється. Обміняла, правда, без заперечень. Навіть в самих захудалих шарашкіних конторах зі мною так не поступали! Я з нею не прирікався і взагалі мало спілкувався. Я пенсіонер і це по-перше зневага, а по-друге навіть для самого банку фінансовий ризик залишати когось в кімнаті каси з неперелічиними коштами, не говорячи про репутацію. Чи може ми таки варті таких ПОГАНИХ і НЕНАДІЙНИХ БАНОК ? на відео думаю, що все є записане.
Я-Ваш клмент который занимал определенную позицию во времена погромов ваших отделений. Она заключалась в том, что я не разделял подобных нецивилизованных методов взаимодействия. В ответ я рассчитыва на нормальное обслуживание и сервис.
На следующей неделе мне надо будет забрать два небольших валютных вклада. Как нормальный человек я цивилизованно позвонил и заранее заказал монету. Сегодня звонит зав отделением и начианет грузить тем что я должен открыть карточный счет несмотря на то что просто рвсчетный счет у меня под депозит есть.
Я уверен что это происки нерадивого зав отделения которая таким образом подставляет имидж Альфы. Она говорит что через расчетный счет будет стоить 1 процент. Я кй по опыту прошлого года когда депозит забирала моя доч - НЕ ВЕРЮ. У меня к вам большая просьба - помогите забрать депозиты (мой и жены) без лишних стрессов.
Стрессы - это освещение процесса на форуме с привлечением полиции и патриотичной прессы. Ваше решение????
Investor_K, добрый день. С 19.01.18 г. были внесены изменения в тарифы по обслуживанию текучих счетов, а именно п. 2.4 Выдача наличных средств с текущего счета клиента составляет 1%, данная комиссия удерживается в любом случае, в том числе при снятии депозита. С тарифами можете ознакомиться по ссылке: https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 348487_190. Директор отделения предложил Вам альтернативу: возможность снять средства без комиссии. В данном случае открытие Пакета услуг с подвязкой карточных счетов для выплаты вкладов и начисленных процентов, и снятие средств с карт будет правильным решением.