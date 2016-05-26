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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лют, 2018 21:12
Мені банкомат Укрпоца минулого тижня по чіпованій карті Альфи минулого тижня гроші не давав через "Технічну помилку".
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Додано: Пон 26 лют, 2018 21:21
Andrew75 написав:
В общем, нет у Альфы сейчас совсем бесплатных вариантов, чтоб забрать валюту. В любом случае, надо чем-то расплачиваться, либо деньгами за открытие карты, либо упущенной выгодой бесплатного лежания денег на Сберегательном, либо будущим потерянным временем, чтоб прогонять "бесплатность" пакета Ультры.
Так что представители Альфы, подумайте, хорошо ли вы сделали, что ввели эти тарифы. Думаю, многим они не понравятся и деньги будут забирать.
PS: Депозит у меня под Фонд.
При депозите под Фонд - пакет Ультра бесплатен! Или вы о чём-то другом?
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Vorlon
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Додано: Пон 26 лют, 2018 21:24
Vorlon написав: Andrew75 написав:
В общем, нет у Альфы сейчас совсем бесплатных вариантов, чтоб забрать валюту. В любом случае, надо чем-то расплачиваться, либо деньгами за открытие карты, либо упущенной выгодой бесплатного лежания денег на Сберегательном, либо будущим потерянным временем, чтоб прогонять "бесплатность" пакета Ультры.
Так что представители Альфы, подумайте, хорошо ли вы сделали, что ввели эти тарифы. Думаю, многим они не понравятся и деньги будут забирать.
PS: Депозит у меня под Фонд.
При депозите под Фонд - пакет Ультра бесплатен! Или вы о чём-то другом?
Я понимаю, что бесплатен. Но мне придётся для этого закрыть Погорельца. А мне этого очень не хочется. Погорелец лучше Ультры, тем более, что долларовая карточка мне в будущем не нужна.
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Andrew75
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Додано: Пон 26 лют, 2018 23:30
Andrew75 написав: Vorlon написав: Andrew75 написав:
В общем, нет у Альфы сейчас совсем бесплатных вариантов, чтоб забрать валюту. В любом случае, надо чем-то расплачиваться, либо деньгами за открытие карты, либо упущенной выгодой бесплатного лежания денег на Сберегательном, либо будущим потерянным временем, чтоб прогонять "бесплатность" пакета Ультры.
Так что представители Альфы, подумайте, хорошо ли вы сделали, что ввели эти тарифы. Думаю, многим они не понравятся и деньги будут забирать.
PS: Депозит у меня под Фонд.
При депозите под Фонд - пакет Ультра бесплатен! Или вы о чём-то другом?
Я понимаю, что бесплатен. Но мне придётся для этого закрыть Погорельца. А мне этого очень не хочется. Погорелец лучше Ультры, тем более, что долларовая карточка мне в будущем не нужна.
Чем лучше?
Я его давно поменял.
Skiw
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