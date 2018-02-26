RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5380538153825383>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 883
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 11:55

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, для чого на сайті лежить ось цей файл https://alfabank.ua/storage/tb-settings ... xxlsx.xlsx
Там тільки список відділеннь, без адрес, без послуг, які вони надають.
Дайте по шапці відповідальному за нього, щоби заповнив.
Кочевник
 
Повідомлень: 248
З нами з: 16.02.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:28

Re: Альфа-Банк

Алла влезла бочком в google pay? Максимум добавилась в кошелек (оплату проводить не пробовал), Эко зачморили.
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:43

  2XL написав:Алла влезла бочком в google pay? Максимум добавилась в кошелек (оплату проводить не пробовал), Эко зачморили.

Плохо тока шо в ГПее низзя давать имена свои картам, да и цвет у Ворлда там красный. А вот у Привата, ПУМБы, Пивня правильные картинки карт отображаются -- хоть так мона понять, шо за карта :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23743
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1921 раз.
Подякували: 2689 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:23

G-pay

підключив ЕКО. Довелося включити Альфа-чек (смс). Без нього код підтвердження не генерувався.
перша карта, яка за метро даватиме кешбек :D
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
Повідомлень: 762
З нами з: 30.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:32

А кто-то платит NFC-приблудами (колечко, брелок, браслет) или тока смартами?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23743
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1921 раз.
Подякували: 2689 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:34

  clientage написав:А кто-то платит NFC-приблудами (колечко, брелок, браслет) или тока смартами?

Ви хотіли запитати чи багато оленів купують Alfa-watch? :D
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
Повідомлень: 762
З нами з: 30.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:45

  Ромасик написав:
  clientage написав:А кто-то платит NFC-приблудами (колечко, брелок, браслет) или тока смартами?

Ви хотіли запитати чи багато оленів купують Alfa-watch? :D

Alfa-watch действительно для аленей. Пардон, пан Сибарит :)
А меня вот интересуют отакие гаджеты, которые могут перенастраиваться на кучу различных платёжных карт.
Например,Смарт-колечко
но большинство этих гаджетов работают как обычные NFC-метки, которые не умеют "платить" :(
Вот еще интерестны часики от Хуавея и Сяоми :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23743
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1921 раз.
Подякували: 2689 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:48

Киев. Отделение #23. Сотрудницы сами моют пол. Предложил свои услуги по посылке пола за 50 грн. Отказались. Пришлось платить за нахрнен мне ненужную карточку оную сумму.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5310
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:09

  clientage написав:А кто-то платит NFC-приблудами (колечко, брелок, браслет) или тока смартами?

думаю, реально работают только штучки от банка, а не программируемые. Видел когда-то у чувака стикер примата - ни чем не оригинальнее G-pay. Алла вроде такими не торгует.
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
Повідомлень: 762
З нами з: 30.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:10

  Investor_K написав:Киев. Отделение #23. Сотрудницы сами моют пол. Предложил свои услуги по посылке пола за 50 грн. Отказались. Пришлось платить за нахрнен мне ненужную карточку оную сумму.

вы почаще заходите к ним. Ноги не вытирайте :wink:
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
Повідомлень: 762
З нами з: 30.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5380538153825383>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, kostya77, mihasik, vollena71 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
БМ БАНК 1 ... 445, 446, 447
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4465 734911
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2018 14:48
Meridian
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3013, 3014, 3015
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30147 3708533
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2018 14:43
BBC
Идея Банк 1 ... 1485, 1486, 1487
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
14863 2097887
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2018 14:02
clientage
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53828)
27.02.2018 14:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.