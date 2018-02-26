Там тільки список відділеннь, без адрес, без послуг, які вони надають.
Дайте по шапці відповідальному за нього, щоби заповнив.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 11:55
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank, для чого на сайті лежить ось цей файл
Там тільки список відділеннь, без адрес, без послуг, які вони надають.
Дайте по шапці відповідальному за нього, щоби заповнив.
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:28
Re: Альфа-Банк
Алла влезла бочком в google pay? Максимум добавилась в кошелек (оплату проводить не пробовал), Эко зачморили.
Размер имеет значение.
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:43
Плохо тока шо в ГПее низзя давать имена свои картам, да и цвет у Ворлда там красный. А вот у Привата, ПУМБы, Пивня правильные картинки карт отображаются -- хоть так мона понять, шо за карта
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:23
G-pay
підключив ЕКО. Довелося включити Альфа-чек (смс). Без нього код підтвердження не генерувався.
перша карта, яка за метро даватиме кешбек
Зарабатывайте
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:32
А кто-то платит NFC-приблудами (колечко, брелок, браслет) или тока смартами?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:34
Ви хотіли запитати чи багато оленів купують Alfa-watch?
Зарабатывайте
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:45
Alfa-watch действительно для аленей. Пардон, пан Сибарит
А меня вот интересуют отакие гаджеты, которые могут перенастраиваться на кучу различных платёжных карт.
Например,
но большинство этих гаджетов работают как обычные NFC-метки, которые не умеют "платить"
Вот еще интерестны часики от Хуавея и Сяоми
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:48
Киев. Отделение #23. Сотрудницы сами моют пол. Предложил свои услуги по посылке пола за 50 грн. Отказались. Пришлось платить за нахрнен мне ненужную карточку оную сумму.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:09
думаю, реально работают только штучки от банка, а не программируемые. Видел когда-то у чувака стикер примата - ни чем не оригинальнее G-pay. Алла вроде такими не торгует.
Зарабатывайте
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:10
вы почаще заходите к ним. Ноги не вытирайте
Зарабатывайте
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