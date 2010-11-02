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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5384538553865387>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 883
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 19:45

ИБ не доступен.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:29

Re: Альфа-Банк

WachtAmRhein написав:
  2XL написав:Не удалось проверить оплату Максимумом через G Pay - где я ужинал принесли терминал где нет бесконтакта. У второго был, но не работал. Вспомнил "Свадьбу в Малиновке", рассказ про пулемёты )


Не в СушиЕ ли случайно ужинали?
По рабоче-крестьянски, на АЗС. Суши это для "панів"
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:48

  2XL написав:
WachtAmRhein написав:
  2XL написав:Не удалось проверить оплату Максимумом через G Pay - где я ужинал принесли терминал где нет бесконтакта. У второго был, но не работал. Вспомнил "Свадьбу в Малиновке", рассказ про пулемёты )


Не в СушиЕ ли случайно ужинали?
По рабоче-крестьянски, на АЗС. Суши это для "панів"

ПОСТОЯННО ем на окко и плачу топливной картой,никакого кешбека нет.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:58

Re: Альфа-Банк

  sens написав:ПОСТОЯННО ем на окко и плачу топливной картой,никакого кешбека нет.
Иак платить Максимумом кеш-бек будет, ведть в одну из категорий точно попадет АЗС/Кафе/Супермаркет
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:58

  IMPRINTER написав:
  Andi_30 написав:Лимит на пополнение дебетовой карты 150т/мес?
Как он считается календарный месяц или последние 30 дней?
Как ни считаю 127 и все больше не дает :(


149 999 ... на календарный мес.

обратите внимание на нюансы:

по карте-донор
лимит 149 999 на одну донор-карту на ВСЕ аккаунты МАБа - может вы с одной карты поплнили через МАБ жены/матери/тещи ее карту Аллы

по карте-реципиенту
149 999 - лимит на учетную запись МАБ, т.е. на ваш ИНН, т.е. на все ваши карты одновременно, а не на одну конкретную


т.е. лимит на пополнение р2р общий, а не отдельно для дебетных и кредитных карт.
В этом месяце 127 на дебетку и 23 на кредитку.
Через р2р я пополнить кредитку не могу? ни на прямую, ни через дебетку, я правильно понял?
Раньше в лимит не упирался,часть пополнял через р2р, часть через эквайринг.
Если закрыли эквайринг, должны были поднять лимит по р2р, что-бы клиенты и дальше не знали о лимитах.
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:08

  2XL написав:
WachtAmRhein написав:
  2XL написав:Не удалось проверить оплату Максимумом через G Pay - где я ужинал принесли терминал где нет бесконтакта. У второго был, но не работал. Вспомнил "Свадьбу в Малиновке", рассказ про пулемёты )


Не в СушиЕ ли случайно ужинали?
По рабоче-крестьянски, на АЗС. Суши это для "панів"


Просто в бильше появились сертификаты на суши, вот я и спросил.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:13

Кого теребить чтоб привязали Эко-Максимум к "подяке щодня", Альфу или Эко?
А то Алла говорит, что с картой все нормально, а горячка эко не может ее привязать.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:14

  demichh написав:Кого теребить чтоб привязали Эко-Максимум к "подяке щодня", Альфу или Эко?
А то Алла говорит, что с картой все нормально, а горячка эко не может ее привязать.


Эко, но последние полгода-год сама подвязывается через пару недель.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:17

  WachtAmRhein написав:
  demichh написав:Кого теребить чтоб привязали Эко-Максимум к "подяке щодня", Альфу или Эко?
А то Алла говорит, что с картой все нормально, а горячка эко не может ее привязать.


Эко, но последние полгода-год сама подвязывается через пару недель.

Подвязывается в первую выплату бонусов от Альфы.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:46

Шановні знавці Альфа МАБ-у (ІБ)

підкажіть будь ласка як часто оновлюється інформація для виписки по карт-рахунку?
так виглядає що раз в день :?:

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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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