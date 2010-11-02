2XL написав:Не удалось проверить оплату Максимумом через G Pay - где я ужинал принесли терминал где нет бесконтакта. У второго был, но не работал. Вспомнил "Свадьбу в Малиновке", рассказ про пулемёты )
Не в СушиЕ ли случайно ужинали?
По рабоче-крестьянски, на АЗС. Суши это для "панів"
2XL написав:Не удалось проверить оплату Максимумом через G Pay - где я ужинал принесли терминал где нет бесконтакта. У второго был, но не работал. Вспомнил "Свадьбу в Малиновке", рассказ про пулемёты )
Не в СушиЕ ли случайно ужинали?
По рабоче-крестьянски, на АЗС. Суши это для "панів"
ПОСТОЯННО ем на окко и плачу топливной картой,никакого кешбека нет.
Andi_30 написав:Лимит на пополнение дебетовой карты 150т/мес? Как он считается календарный месяц или последние 30 дней? Как ни считаю 127 и все больше не дает
149 999 ... на календарный мес.
обратите внимание на нюансы:
по карте-донор лимит 149 999 на одну донор-карту на ВСЕ аккаунты МАБа - может вы с одной карты поплнили через МАБ жены/матери/тещи ее карту Аллы
по карте-реципиенту 149 999 - лимит на учетную запись МАБ, т.е. на ваш ИНН, т.е. на все ваши карты одновременно, а не на одну конкретную
т.е. лимит на пополнение р2р общий, а не отдельно для дебетных и кредитных карт. В этом месяце 127 на дебетку и 23 на кредитку. Через р2р я пополнить кредитку не могу? ни на прямую, ни через дебетку, я правильно понял? Раньше в лимит не упирался,часть пополнял через р2р, часть через эквайринг. Если закрыли эквайринг, должны были поднять лимит по р2р, что-бы клиенты и дальше не знали о лимитах.
2XL написав:Не удалось проверить оплату Максимумом через G Pay - где я ужинал принесли терминал где нет бесконтакта. У второго был, но не работал. Вспомнил "Свадьбу в Малиновке", рассказ про пулемёты )
Не в СушиЕ ли случайно ужинали?
По рабоче-крестьянски, на АЗС. Суши это для "панів"
Просто в бильше появились сертификаты на суши, вот я и спросил.