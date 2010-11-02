Додано: Вів 27 лют, 2018 21:58

IMPRINTER написав: Andi_30 написав: Лимит на пополнение дебетовой карты 150т/мес?

Как он считается календарный месяц или последние 30 дней?

Как ни считаю 127 и все больше не дает Лимит на пополнение дебетовой карты 150т/мес?Как он считается календарный месяц или последние 30 дней?Как ни считаю 127 и все больше не дает



149 999 ... на календарный мес.



обратите внимание на нюансы:



по карте-донор

лимит 149 999 на одну донор-карту на ВСЕ аккаунты МАБа - может вы с одной карты поплнили через МАБ жены/матери/тещи ее карту Аллы



по карте-реципиенту

149 999 - лимит на учетную запись МАБ, т.е. на ваш ИНН, т.е. на все ваши карты одновременно, а не на одну конкретную 149 999 ... на календарный мес.обратите внимание на нюансы:лимит 149 999 на одну донор-карту на ВСЕ аккаунты МАБа - может вы с одной карты поплнили через МАБ жены/матери/тещи ее карту Аллы149 999 - лимит на учетную запись МАБ, т.е. на ваш ИНН, т.е. на все ваши карты одновременно, а не на одну конкретную

т.е. лимит на пополнение р2р общий, а не отдельно для дебетных и кредитных карт.В этом месяце 127 на дебетку и 23 на кредитку.Через р2р я пополнить кредитку не могу? ни на прямую, ни через дебетку, я правильно понял?Раньше в лимит не упирался,часть пополнял через р2р, часть через эквайринг.Если закрыли эквайринг, должны были поднять лимит по р2р, что-бы клиенты и дальше не знали о лимитах.