Faceless написав:Заметил особенность у пушей. При снятии сдох сейфа в пуш сообщении пишет uspishna operaciya XXXX.XX но остаток потом показывает не карты, а дохсейфа. Вроде раньше всегда в смс писал остаток по карте
Faceless написав:Но, честно говоря, непонятно, почему приложение само при обновлении не могло запросить соответствующие разрешения
Т.е. пока не включите пуши сама апликуха не запрашивает разрешение на них Мона эти разрешения для апликухи включить руцями, а мона ответить "да" при переустановке апликухи. Бываает, от программера и телепона зависит
у меня они приходят но только если приложение запущено если не запущено идут смс так по 4-м аккаунтам...
Вчера были тока пуши на приход/расход по кредитке и вайбер по Ультре (там не подключены пуши) Седня. Приход на кредитку пушем. Расход с неё же - смска Приход на дебетку - вайбер ...мне нужет диванчик с еврокнижкой и ящик смузи, ток кулубничный. Я вам тады статистики насобираю за весь месяц
clientage написав:Вчера были тока пуши на приход/расход по кредитке и вайбер по Ультре (там не подключены пуши) Седня. Приход на кредитку пушем. Расход с неё же - смска Приход на дебетку - вайбер ...мне нужет диванчик с еврокнижкой и ящик смузи, ток кулубничный. Я вам тады статистики насобираю за весь месяц
С новым архивом в мобайле все сообщения в одном месте по всем картам, даже если они шли через разные каналы. Оказалось очень даже удобно.
у меня они приходят но только если приложение запущено если не запущено идут смс так по 4-м аккаунтам...[/quote] Вчера были тока пуши на приход/расход по кредитке и вайбер по Ультре (там не подключены пуши) Седня. Приход на кредитку пушем. Расход с неё же - смска Приход на дебетку - вайбер ...мне нужет диванчик с еврокнижкой и ящик смузи, ток кулубничный. Я вам тады статистики насобираю за весь месяц [/quote]
clientage написав:Вчера были тока пуши на приход/расход по кредитке и вайбер по Ультре (там не подключены пуши) Седня. Приход на кредитку пушем. Расход с неё же - смска Приход на дебетку - вайбер ...мне нужет диванчик с еврокнижкой и ящик смузи, ток кулубничный. Я вам тады статистики насобираю за весь месяц
С новым архивом в мобайле все сообщения в одном месте по всем картам, даже если они шли через разные каналы. Оказалось очень даже удобно.
Глянул. Супер, все тама есть, по всем картам и дебеткам и кредиткам, и те шо на СМСки подключены и те, шо на пуши. Прикольно Плохо ток, шо все там одним гамузом, через 2..3дн уже и не найдешь, если нуна по конкретной карте шото отфильтровать