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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5386538753885389>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 883
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 11:09

cdj2
Всё должно иметь какой-то смысл. Вечно держать такую подпись - это ненормально...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 11:10

Re: Альфа-Банк

Заметил особенность у пушей. При снятии сдох сейфа в пуш сообщении пишет uspishna operaciya XXXX.XX но остаток потом показывает не карты, а дохсейфа.
Вроде раньше всегда в смс писал остаток по карте
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 11:27

  cdj2 написав:Это назидание другим банкам.
Федя обокрал меня - ВА.
Миха лочил меня на пол недели - ВА.
Траст обокрал меня - ВА.
Приват был близок - ВА но он жив.

может быть проблема не в банках, а в вас?... :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 11:29

  Faceless написав:Заметил особенность у пушей. При снятии сдох сейфа в пуш сообщении пишет uspishna operaciya XXXX.XX но остаток потом показывает не карты, а дохсейфа.
Вроде раньше всегда в смс писал остаток по карте


Нет, он всегда писал остаток сдохсейфа.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 11:57

  cdj2 написав:Это назидание другим банкам.
Федя обокрал меня - ВА.
Миха лочил меня на пол недели - ВА.
Траст обокрал меня - ВА.
Приват был близок - ВА но он жив.


вас и аваль обидел недавно - когда ждем там где ВА?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:01

Re: Альфа-Банк

  cdj2 написав:Любая расходная операция со счёта в МАБ обновляет историю операций мгновенно.


як її побачити в МАБ?
в мене ще досі операції за вчоора - 27 лютого..
хоча вже було пару POS покупок (чи має значення як платив - чіп, безконтакт?)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:21

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  Faceless написав:Но, честно говоря, непонятно, почему приложение само при обновлении не могло запросить соответствующие разрешения

Т.е. пока не включите пуши сама апликуха не запрашивает разрешение на них
Мона эти разрешения для апликухи включить руцями, а мона ответить "да" при переустановке апликухи. Бываает, от программера и телепона зависит :wink: :wink:


у меня они приходят но только если приложение запущено
если не запущено идут смс
так по 4-м аккаунтам...

Вчера были тока пуши на приход/расход по кредитке и вайбер по Ультре (там не подключены пуши)
Седня.
Приход на кредитку пушем. Расход с неё же - смска
Приход на дебетку - вайбер
...мне нужет диванчик с еврокнижкой и ящик смузи, ток кулубничный. Я вам тады статистики насобираю за весь месяц :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:11

  clientage написав:Вчера были тока пуши на приход/расход по кредитке и вайбер по Ультре (там не подключены пуши)
Седня.
Приход на кредитку пушем. Расход с неё же - смска
Приход на дебетку - вайбер
...мне нужет диванчик с еврокнижкой и ящик смузи, ток кулубничный. Я вам тады статистики насобираю за весь месяц :mrgreen:


С новым архивом в мобайле все сообщения в одном месте по всем картам,
даже если они шли через разные каналы.
Оказалось очень даже удобно.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:11

у меня они приходят но только если приложение запущено
если не запущено идут смс
так по 4-м аккаунтам...[/quote]
Вчера были тока пуши на приход/расход по кредитке и вайбер по Ультре (там не подключены пуши)
Седня.
Приход на кредитку пушем. Расход с неё же - смска
Приход на дебетку - вайбер
...мне нужет диванчик с еврокнижкой и ящик смузи, ток кулубничный. Я вам тады статистики насобираю за весь месяц :mrgreen:[/quote]
Зображення
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:24

  curiousobro написав:
  clientage написав:Вчера были тока пуши на приход/расход по кредитке и вайбер по Ультре (там не подключены пуши)
Седня.
Приход на кредитку пушем. Расход с неё же - смска
Приход на дебетку - вайбер
...мне нужет диванчик с еврокнижкой и ящик смузи, ток кулубничный. Я вам тады статистики насобираю за весь месяц :mrgreen:


С новым архивом в мобайле все сообщения в одном месте по всем картам,
даже если они шли через разные каналы.
Оказалось очень даже удобно.

Глянул. Супер, все тама есть, по всем картам и дебеткам и кредиткам, и те шо на СМСки подключены и те, шо на пуши. Прикольно
Плохо ток, шо все там одним гамузом, через 2..3дн уже и не найдешь, если нуна по конкретной карте шото отфильтровать :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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