Она идет по стопам гавнюшного ПУМБа (первого укр. мошенического банка), который так и шныряет по карманам в поисках залежавшейся мелочи.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лют, 2018 23:32
Она идет по стопам гавнюшного ПУМБа (первого укр. мошенического банка), который так и шныряет по карманам в поисках залежавшейся мелочи.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 01 бер, 2018 01:12
иногда и по крупному )
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Додано: Чет 01 бер, 2018 02:37
Re: Альфа-Банк
..ой как в точку то..) я больше скажу- карме Аллочкиной практически песец как мне видится . как это не печально..
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