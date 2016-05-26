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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5390539153925393

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 884
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 884
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 23:32

  Фантом написав:А кто следил за веткой, сразу Аллу предупредил, что будут сотни разгневанных депозитчиков.
Одни с пакетами (изменение условий для бесплатности), вторые без пакетов (изменение условий выдачи).

Она идет по стопам гавнюшного ПУМБа (первого укр. мошенического банка), который так и шныряет по карманам в поисках залежавшейся мелочи.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:12

  ruvex написав:
  Фантом написав:А кто следил за веткой, сразу Аллу предупредил, что будут сотни разгневанных депозитчиков.
Одни с пакетами (изменение условий для бесплатности), вторые без пакетов (изменение условий выдачи).

Она идет по стопам гавнюшного ПУМБа (первого укр. мошенического банка), который так и шныряет по карманам в поисках залежавшейся мелочи.


иногда и по крупному )
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 02:37

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Папочку мона смело назвать "Моя Карма"

..ой как в точку то..) я больше скажу- карме Аллочкиной практически песец как мне видится . как это не печально..
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