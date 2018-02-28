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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 бер, 2018 13:50
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isen
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Додано: Чет 01 бер, 2018 13:52
Alfa_Bank Подскажите, пожалуйста, можно ли, имея Комфорт-ФГВФО, открыть дополнительно вторым пакетом обычный Комфорт в долларах?
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Andrew75
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Додано: Чет 01 бер, 2018 13:58
isen написав:
https://alfabank.ua/about/press/zmini-v-dogovori-bankivskogo-obslugovuvannya-2451
и как всегда непонятно в чем изменения ...
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:09
Andrew75 написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста, можно ли, имея Комфорт-ФГВФО, открыть дополнительно вторым пакетом обычный Комфорт в долларах?
Andrew75, добрый день. Нельзя. Для бесплатного получения карты в долларах Вам нужно закрыть Комфорт ФГФЛ и открыть Пакет Ультра.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:11
Alfa_Bank написав:
Для бесплатного получения карты в долларах Вам нужно закрыть Комфорт ФГФЛ и открыть Пакет Ультра.
А за 50 грн основную карту в евро?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:21
Alfa_Bank написав: Andrew75 написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста, можно ли, имея Комфорт-ФГВФО, открыть дополнительно вторым пакетом обычный Комфорт в долларах?
Andrew75, добрый день. Нельзя. Для бесплатного получения карты в долларах Вам нужно закрыть Комфорт ФГФЛ и открыть Пакет Ультра.
А если не бесплатно и без доп.пакета?
Дополнительную карту в валюте в пакете ФГВФО нельзя?
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Aps
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:41
BBC написав: Alfa_Bank написав:
Для бесплатного получения карты в долларах Вам нужно закрыть Комфорт ФГФЛ и открыть Пакет Ультра.
А за 50 грн основную карту в евро?
BBC, добрый день. Нет. Первая основная карта в Пакете всегда открывается в гривне.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:46
Alfa_Bank написав: Andrew75 написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста, можно ли, имея Комфорт-ФГВФО, открыть дополнительно вторым пакетом обычный Комфорт в долларах?
Andrew75, добрый день. Нельзя. Для бесплатного получения карты в долларах Вам нужно закрыть Комфорт ФГФЛ и открыть Пакет Ультра.
Добре що не маю валютних депо тута
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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