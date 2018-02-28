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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5395539653975398

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 884
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 884
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:50

Re: Альфа-Банк

https://alfabank.ua/about/press/zmini-v ... annya-2451
isen
 
Повідомлень: 98
З нами з: 21.12.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:52

Alfa_Bank Подскажите, пожалуйста, можно ли, имея Комфорт-ФГВФО, открыть дополнительно вторым пакетом обычный Комфорт в долларах?
Andrew75
 
Повідомлень: 662
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Подякував: 93 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:58

  isen написав:https://alfabank.ua/about/press/zmini-v-dogovori-bankivskogo-obslugovuvannya-2451


и как всегда непонятно в чем изменения ...
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IMPRINTER
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Повідомлень: 33731
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Подякував: 203 раз.
Подякували: 5391 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:09

  Andrew75 написав:Alfa_Bank Подскажите, пожалуйста, можно ли, имея Комфорт-ФГВФО, открыть дополнительно вторым пакетом обычный Комфорт в долларах?

Andrew75, добрый день. Нельзя. Для бесплатного получения карты в долларах Вам нужно закрыть Комфорт ФГФЛ и открыть Пакет Ультра.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:11

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Для бесплатного получения карты в долларах Вам нужно закрыть Комфорт ФГФЛ и открыть Пакет Ультра.
А за 50 грн основную карту в евро?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 12829
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:21

  Alfa_Bank написав:
  Andrew75 написав:Alfa_Bank Подскажите, пожалуйста, можно ли, имея Комфорт-ФГВФО, открыть дополнительно вторым пакетом обычный Комфорт в долларах?

Andrew75, добрый день. Нельзя. Для бесплатного получения карты в долларах Вам нужно закрыть Комфорт ФГФЛ и открыть Пакет Ультра.


А если не бесплатно и без доп.пакета?
Дополнительную карту в валюте в пакете ФГВФО нельзя?
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:41

  BBC написав:
  Alfa_Bank написав:Для бесплатного получения карты в долларах Вам нужно закрыть Комфорт ФГФЛ и открыть Пакет Ультра.
А за 50 грн основную карту в евро?

BBC, добрый день. Нет. Первая основная карта в Пакете всегда открывается в гривне.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:46

  Alfa_Bank написав:
  Andrew75 написав:Alfa_Bank Подскажите, пожалуйста, можно ли, имея Комфорт-ФГВФО, открыть дополнительно вторым пакетом обычный Комфорт в долларах?

Andrew75, добрый день. Нельзя. Для бесплатного получения карты в долларах Вам нужно закрыть Комфорт ФГФЛ и открыть Пакет Ультра.

Добре що не маю валютних депо тута ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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