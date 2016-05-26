Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 бер, 2018 21:36
Tolevas написав:
Мое твердое убеждение - чем сложнее и запутаннее условия в банке, тем банк более жуликоват и тем дальше надо от него держаться.
Примеры банков с простыми и понятными условиями - Дельта (упс, неважный пример, но в свое время Дельта радовала), ВТБ, Ощад, Укргаз.
Примеры хитровымудренных банков со сложными и запутанными условиями - Альфа, Укрсиб, частично Приват.
Любое усложнение - попытка запутать вкладчика, заставить допустить ошибку и, тем самым, нагреть его на деньги.
А прочитать условия сложно?
Не нравится - не ешь.
Кто умеет читать, тот пользуется выгодами сложных и запутанных условий, кто не умеет, тот жалуется на банк.
Skiw
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Додано: Чет 01 бер, 2018 21:36
Alfa_Bank написав: Andrew75 написав: Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста, можно ли, имея Комфорт-ФГВФО, открыть дополнительно вторым пакетом обычный Комфорт в долларах?
Andrew75, добрый день. Нельзя. Для бесплатного получения карты в долларах Вам нужно закрыть Комфорт ФГФЛ и открыть Пакет Ультра.
Спасибо.
А по Комфорту-ФГВФЛ подскажите, пожалуйста, еще, когда срок действия карты закончится, выдадут карту в том же тарифе или надо будет переходить на обычный Комфорт?
Andrew75
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:06
Что-то МАБ глючит... Не пополняется Ультра со Сберегательного, а теперь и карты не открываются.
В КЦ говорят, что все нормально
Востаннє редагувалось
Oльga1
в П'ят 02 бер, 2018 01:08, всього редагувалось 2 разів.
С уважением
Oльga1
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:07
Oльga1 написав:
Что-то МАБ глючит... Не пополняется Ультра со Сберегательного, а теперь и карты не открываются.
через мобильный юзайте сбер ...
там старый регламент, но зато рабочий ... как сбер стал якобы 24/7 - его колбасит неподеццки
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 01:02
IMPRINTER Спасибо. А деньги теперь падают почти мгновенно, и в выходные. Давно такое? Это и есть 24/7? Я давно не заглядывала на форум, удивилась.
С уважением
Oльga1
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 01:07
Oльga1 написав: IMPRINTER
Спасибо. А деньги теперь падают почти мгновенно, и в выходные. Давно такое? Это и есть 24/7?
Я давно не заглядывала на форум, удивилась.
не сильно давно ... но работает теперь сбер косо в неопервремя ...
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IMPRINTER
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