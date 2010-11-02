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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5401540254035404

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 885
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 885
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:51

  Кочевник написав:До кого звертатися з такою помилкою?
"Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR."
Поповнюю дебетну картку в МАБі. Сума копійочна. До 5к.

Проблему подтверждаю. Оплаты не идут на ряде сайтов (в т.ч. и портмоне). Выдает идентичную ошибку. Карты как кредитные так и дебетовые.
anikola13
 
Повідомлень: 379
З нами з: 08.02.13
Подякував: 37 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:34

  cds77 написав:Alfa_Bank подскажите,
по старым "Дебютам" договора по которым заключены до 23.07.2013 г. и которые с 1.03 перевели в "Клас" почему сняли 10 грн.
Пункт 5 тарифов "Незнижуваних залишок" гласит что для договоров до 23.07.2013 он отсутствует.
Банк начал мелочь по карманам тырить или как?

Добрый день. Остатки будут обнулены в ближайшее время.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4248
З нами з: 18.02.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 304 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:52

  anikola13 написав:
  Кочевник написав:До кого звертатися з такою помилкою?
"Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR."
Поповнюю дебетну картку в МАБі. Сума копійочна. До 5к.

Проблему подтверждаю. Оплаты не идут на ряде сайтов (в т.ч. и портмоне). Выдает идентичную ошибку. Карты как кредитные так и дебетовые.

Добрый день. Проблема известна. Работаем над устранением.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4248
З нами з: 18.02.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 304 раз.
 
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  #<1 ... 5401540254035404
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