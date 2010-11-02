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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:51
Кочевник написав:
До кого звертатися з такою помилкою?
"Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR."
Поповнюю дебетну картку в МАБі. Сума копійочна. До 5к.
Проблему подтверждаю. Оплаты не идут на ряде сайтов (в т.ч. и портмоне). Выдает идентичную ошибку. Карты как кредитные так и дебетовые.
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anikola13
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:34
cds77 написав:Alfa_Bank
подскажите,
по старым "Дебютам" договора по которым заключены до 23.07.2013 г. и которые с 1.03 перевели в "Клас" почему сняли 10 грн.
Пункт 5 тарифов "Незнижуваних залишок" гласит что для договоров до 23.07.2013 он отсутствует.
Банк начал мелочь по карманам тырить или как?
Добрый день. Остатки будут обнулены в ближайшее время.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:52
anikola13 написав: Кочевник написав:
До кого звертатися з такою помилкою?
"Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR."
Поповнюю дебетну картку в МАБі. Сума копійочна. До 5к.
Проблему подтверждаю. Оплаты не идут на ряде сайтов (в т.ч. и портмоне). Выдает идентичную ошибку. Карты как кредитные так и дебетовые.
Добрый день. Проблема известна. Работаем над устранением.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4248
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
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