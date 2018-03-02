Додано: Суб 03 бер, 2018 03:27

Чат на сайте банка сегодня (вернее, уже вчера) просто отличался качеством работы. Решил выяснить, рабочий ли день у них в субботу и режим работы (не укороченный ли). Написал. Отвечают, что рабочий, про время работы ответа нет. Еще раз спрашиваю о режиме. Все! Консультант пропал. Через минут 10-15 еще раз написал, не отзывается. Подождал чуть-чуть, завожу новый диалог уже с новым консультантом, спрашиваю про режим. Отвечает, мол, минуточку, сейчас узнаю - и исчезает в том же направлении, что и первый консультант. На еще одно сообщение минут через десять ответа опять не пришло. Что самое смешное, когда заходишь в чат, в приветственном сообщении пишут, что "на Ваші питання відповідають наші найкращі експерти". Ага... Напоминают Исчезающего американца из одного древнего мультфильма.