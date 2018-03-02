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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5405540654075408

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 885
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 885
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:50

  clientage написав:
  Watcher написав:Делал покупку на сайте ОЛХ "Купить с доставкой ОЛХ" и походу лоханулся. Взял и ОПЛАТИЛ с кредитки (сдуру), а на карте УЖЕ был минус (покупал чуть раньше в магазине). Развели на ОЛХ, естественно, на кредитные деньги, ведь это была НЕ покупка, а банальное перечисление денег Money Send (это я потом в выписке увидел)! Хотя, везде пишут "покупка". Гады, ОЛХ кидалы... :-)
В итоге, я на выходные вылетел из грейса, я так понимаю? Теперь на ВСЮ мою сумму задолженности будут процентики капать??? Мне надо сразу в понедельник загасить все в ноль и никакого кешбека за выходные??? :-)
ЗЫ: а то я что-то запутался. :mrgreen:

Из грейса вылетела только покупка на ОЛХ, на неё будут капать повышенные %% до тех пор пока не загасите всю задолженность (вот не знаю как в этом случае с Рассрочками быть :() по карте полностью и +комисс за обнал - 4%.

Рассрочек точно не касается, проверял самолично. Нужно гасить все кроме рассрочек. И еще будет 20грн+4%. И как только проведется по счету, ежедневно будет щелкать 26-40% годовых на манисенд( в выписке не видны), так что точную сумму можно узнать только на горячке. И не факт, что правильная. Можно погасить завтра.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:38

  Watcher написав:Делал покупку на сайте ОЛХ "Купить с доставкой ОЛХ" и походу лоханулся. Взял и ОПЛАТИЛ с кредитки (сдуру), а на карте УЖЕ был минус (покупал чуть раньше в магазине). Развели на ОЛХ, естественно, на кредитные деньги, ведь это была НЕ покупка, а банальное перечисление денег Money Send (это я потом в выписке увидел)! Хотя, везде пишут "покупка". Гады, ОЛХ кидалы... :-)
В итоге, я на выходные вылетел из грейса, я так понимаю? Теперь на ВСЮ мою сумму задолженности будут процентики капать??? Мне надо сразу в понедельник загасить все в ноль и никакого кешбека за выходные??? :-)
ЗЫ: а то я что-то запутался. :mrgreen:

гасите завтра (рабочий день за 09 марта), зачем ждать понедельника :wink:
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:35

Re: Альфа-Банк

WachtAmRhein написав:
  Cler написав:и почему вы считаете, что проблема на стороне Аллы?


ну первое о чём думаешь, когда при оплате картой банка получаешь отлуп, это новый процессинг. А уж потом в ходе разговора оказывается что проблема так сказать мультибанковская.
Нифига не мультибанк. Моня п2п принял, хоть и со скрипом. С мони оплата на сторонних сайтах отлично ходит. Тут косяк именно нашего постернака.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:52

в общем заработали карты, постернак может пока расслабиться.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 03:27

Чат морозится

Чат на сайте банка сегодня (вернее, уже вчера) просто отличался качеством работы. Решил выяснить, рабочий ли день у них в субботу и режим работы (не укороченный ли). Написал. Отвечают, что рабочий, про время работы ответа нет. Еще раз спрашиваю о режиме. Все! Консультант пропал. Через минут 10-15 еще раз написал, не отзывается. Подождал чуть-чуть, завожу новый диалог уже с новым консультантом, спрашиваю про режим. Отвечает, мол, минуточку, сейчас узнаю - и исчезает в том же направлении, что и первый консультант. На еще одно сообщение минут через десять ответа опять не пришло. Что самое смешное, когда заходишь в чат, в приветственном сообщении пишут, что "на Ваші питання відповідають наші найкращі експерти". Ага... Напоминают Исчезающего американца из одного древнего мультфильма.
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  #<1 ... 5405540654075408
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