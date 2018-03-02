Watcher написав:Делал покупку на сайте ОЛХ "Купить с доставкой ОЛХ" и походу лоханулся. Взял и ОПЛАТИЛ с кредитки (сдуру), а на карте УЖЕ был минус (покупал чуть раньше в магазине). Развели на ОЛХ, естественно, на кредитные деньги, ведь это была НЕ покупка, а банальное перечисление денег Money Send (это я потом в выписке увидел)! Хотя, везде пишут "покупка". Гады, ОЛХ кидалы... В итоге, я на выходные вылетел из грейса, я так понимаю? Теперь на ВСЮ мою сумму задолженности будут процентики капать??? Мне надо сразу в понедельник загасить все в ноль и никакого кешбека за выходные??? ЗЫ: а то я что-то запутался.
Из грейса вылетела только покупка на ОЛХ, на неё будут капать повышенные %% до тех пор пока не загасите всю задолженность (вот не знаю как в этом случае с Рассрочками быть ) по карте полностью и +комисс за обнал - 4%.
Рассрочек точно не касается, проверял самолично. Нужно гасить все кроме рассрочек. И еще будет 20грн+4%. И как только проведется по счету, ежедневно будет щелкать 26-40% годовых на манисенд( в выписке не видны), так что точную сумму можно узнать только на горячке. И не факт, что правильная. Можно погасить завтра.
Watcher написав:Делал покупку на сайте ОЛХ "Купить с доставкой ОЛХ" и походу лоханулся. Взял и ОПЛАТИЛ с кредитки (сдуру), а на карте УЖЕ был минус (покупал чуть раньше в магазине). Развели на ОЛХ, естественно, на кредитные деньги, ведь это была НЕ покупка, а банальное перечисление денег Money Send (это я потом в выписке увидел)! Хотя, везде пишут "покупка". Гады, ОЛХ кидалы... В итоге, я на выходные вылетел из грейса, я так понимаю? Теперь на ВСЮ мою сумму задолженности будут процентики капать??? Мне надо сразу в понедельник загасить все в ноль и никакого кешбека за выходные??? ЗЫ: а то я что-то запутался.
гасите завтра (рабочий день за 09 марта), зачем ждать понедельника
Чат на сайте банка сегодня (вернее, уже вчера) просто отличался качеством работы. Решил выяснить, рабочий ли день у них в субботу и режим работы (не укороченный ли). Написал. Отвечают, что рабочий, про время работы ответа нет. Еще раз спрашиваю о режиме. Все! Консультант пропал. Через минут 10-15 еще раз написал, не отзывается. Подождал чуть-чуть, завожу новый диалог уже с новым консультантом, спрашиваю про режим. Отвечает, мол, минуточку, сейчас узнаю - и исчезает в том же направлении, что и первый консультант. На еще одно сообщение минут через десять ответа опять не пришло. Что самое смешное, когда заходишь в чат, в приветственном сообщении пишут, что "на Ваші питання відповідають наші найкращі експерти". Ага... Напоминают Исчезающего американца из одного древнего мультфильма.