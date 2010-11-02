Alfa, подтвердите, плиз, действительно ли нет комиссий у вас за входящий Свифт на Платинум 2625? И как потом снять бесплатно, минимум через 14 дней со Сберсчёта? А то сумма нормальная, мандражирую за перелимит...
kreuz, добрый день. Согласно п. 5.2 Тарифов зачисление на карту без комиссии: https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_stanard.pdf. Для возможности подготовить сумму для снятия со счета в кассе Банка Вам нужно будет обратиться в отделение по месту снятия за 5-ть рабочих дней и написать соответствующее заявление.
Добрый день. Дайте ссылку где говорится - за 5-ть рабочих дней?
Alfa_Bank, служба доставки вашого банку працює просто паршиво. Випуск, перевипуск, доставка карт на відділення відпрацьована чудово. Карти приходять раніше строку на день і навіть на два. А от з доставкою кур'єрами біда. В минулі неділю - понеділок була оформлена заявка на КК. Карту пообіцяли доставити максимум до наступного понеділка, тобто до 5.03. Ви теж в особистих повідомленнях підтверджували, що регламент доставки карт до семи днів. Сьогодні дзвонить кур'єр і каже: карту вам доставлять може через тиждень може через два, чекайте дзвінка і будьте завжди готові. Коли його перепитали про регламенти - почав розказувати про святкові дні, складні погодні умови, багато інших заявок, брак часу ... Спробували з розумінням ввійти в його "положення" і запропонували дедлайн без претензій до 12.03 включно. Тобто НА ТИЖДЕНЬ ПІЗНІШЕ ніж по регламентах!!! Так йому і це зарано. Запропонував під'їхати в інше місто і там з ним зустрітись Alfa_Bank, WTF ?!?!?! Деталі в особистих повідомленнях. Очікую на швидку і дієву реакцію.
Друзья,а что там с картами пакета Альфа дебют? Была открыта в марте 2015,а сейчас в инет- банке её нет. Она как автоматически закрылась? Просто вижу тут людям её перевыпускали и снимали деньги,а я не помню своего отстатка.тне будет так,что её перевыпустят и снимут деньги за перевыпуск?
mixa написав:Alfa_Bank, служба доставки вашого банку працює просто паршиво. Випуск, перевипуск, доставка карт на відділення відпрацьована чудово. Карти приходять раніше строку на день і навіть на два. А от з доставкою кур'єрами біда. В минулі неділю - понеділок була оформлена заявка на КК. Карту пообіцяли доставити максимум до наступного понеділка, тобто до 5.03. Ви теж в особистих повідомленнях підтверджували, що регламент доставки карт до семи днів. Сьогодні дзвонить кур'єр і каже: карту вам доставлять може через тиждень може через два, чекайте дзвінка і будьте завжди готові. Коли його перепитали про регламенти - почав розказувати про святкові дні, складні погодні умови, багато інших заявок, брак часу ... Спробували з розумінням ввійти в його "положення" і запропонували дедлайн без претензій до 12.03 включно. Тобто НА ТИЖДЕНЬ ПІЗНІШЕ ніж по регламентах!!! Так йому і це зарано. Запропонував під'їхати в інше місто і там з ним зустрітись Alfa_Bank, WTF ?!?!?! Деталі в особистих повідомленнях. Очікую на швидку і дієву реакцію.
Доброго дня. Практично по усій Україні тривають погані погодні умови. У зв’язку з цим можливі затримки з доставкою карт/кредитних договорів.
Козак-характерник написав:Alfa_Bank пані Алла, привіт! Вам я довіряю більше ніж будь кому... Перевірте статус заявки 1-19781967415 оформленої через колцентр Дякую!
Козак-характерник, доброго дня. В роботі, прискорю розгляд. Очікуйте, будь ласка.
Дякую!
Пані Алла, привіт! Можна дізнатися про результати? Вже майже місяць минув... Дякую!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
mixa написав:Alfa_Bank, служба доставки вашого банку працює просто паршиво. Випуск, перевипуск, доставка карт на відділення відпрацьована чудово. Карти приходять раніше строку на день і навіть на два. А от з доставкою кур'єрами біда. В минулі неділю - понеділок була оформлена заявка на КК. Карту пообіцяли доставити максимум до наступного понеділка, тобто до 5.03. Ви теж в особистих повідомленнях підтверджували, що регламент доставки карт до семи днів. Сьогодні дзвонить кур'єр і каже: карту вам доставлять може через тиждень може через два, чекайте дзвінка і будьте завжди готові. Коли його перепитали про регламенти - почав розказувати про святкові дні, складні погодні умови, багато інших заявок, брак часу ... Спробували з розумінням ввійти в його "положення" і запропонували дедлайн без претензій до 12.03 включно. Тобто НА ТИЖДЕНЬ ПІЗНІШЕ ніж по регламентах!!! Так йому і це зарано. Запропонував під'їхати в інше місто і там з ним зустрітись Alfa_Bank, WTF ?!?!?! Деталі в особистих повідомленнях. Очікую на швидку і дієву реакцію.
Я для себя уже давно уяснил, что проще обратиться в отделение чем ждать курьера, они могут приехать в неудобное вам время или вообще не приехать. Причем это касается не только куреров Альфы, а в принципе любых курьеров хоть Новой почты, хоть розетки, разве только за исключением курьеров по доставке воды.