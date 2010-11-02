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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5410541154125413>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 885
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 885
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:05

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Коллеги, всем спасибо за ответы.

Alfa, подтвердите, плиз, действительно ли нет комиссий у вас за входящий Свифт на Платинум 2625? И как потом снять бесплатно, минимум через 14 дней со Сберсчёта? А то сумма нормальная, мандражирую за перелимит...

kreuz, добрый день. Согласно п. 5.2 Тарифов зачисление на карту без комиссии: https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_stanard.pdf.
Для возможности подготовить сумму для снятия со счета в кассе Банка Вам нужно будет обратиться в отделение по месту снятия за 5-ть рабочих дней и написать соответствующее заявление.

Добрый день. Дайте ссылку где говорится - за 5-ть рабочих дней?
isen
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:23

Re: Альфа-Банк

Оплачував сьогодні кердиткою на касі. О 12.15 працювало.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:34

ЛІНИВА СЛУЖБА ДОСТАВКИ АЛЬФА БАНКУ

Alfa_Bank, служба доставки вашого банку працює просто паршиво.
Випуск, перевипуск, доставка карт на відділення відпрацьована чудово. Карти приходять раніше строку на день і навіть на два.
А от з доставкою кур'єрами біда. В минулі неділю - понеділок була оформлена заявка на КК. Карту пообіцяли доставити максимум до наступного понеділка, тобто до 5.03. Ви теж в особистих повідомленнях підтверджували, що регламент доставки карт до семи днів.
Сьогодні дзвонить кур'єр і каже: карту вам доставлять може через тиждень може через два, чекайте дзвінка і будьте завжди готові. :?: :!:
Коли його перепитали про регламенти - почав розказувати про святкові дні, складні погодні умови, багато інших заявок, брак часу ...
Спробували з розумінням ввійти в його "положення" і запропонували дедлайн без претензій до 12.03 включно. Тобто НА ТИЖДЕНЬ ПІЗНІШЕ ніж по регламентах!!! Так йому і це зарано. Запропонував під'їхати в інше місто і там з ним зустрітись :shock: :?: :!:
Alfa_Bank, WTF ?!?!?!
Деталі в особистих повідомленнях. Очікую на швидку і дієву реакцію.
mixa
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:07

Re: Альфа-Банк

Друзья,а что там с картами пакета Альфа дебют? Была открыта в марте 2015,а сейчас в инет- банке её нет. Она как автоматически закрылась? Просто вижу тут людям её перевыпускали и снимали деньги,а я не помню своего отстатка.тне будет так,что её перевыпустят и снимут деньги за перевыпуск?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:16

  isen написав:Добрый день. Дайте ссылку где говорится - за 5-ть рабочих дней?

isen, добрый день. https://alfabank.ua/upload/Public_Agree ... atok_1.pdf, п.4.2.7.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:23

  mixa написав:Alfa_Bank, служба доставки вашого банку працює просто паршиво.
Випуск, перевипуск, доставка карт на відділення відпрацьована чудово. Карти приходять раніше строку на день і навіть на два.
А от з доставкою кур'єрами біда. В минулі неділю - понеділок була оформлена заявка на КК. Карту пообіцяли доставити максимум до наступного понеділка, тобто до 5.03. Ви теж в особистих повідомленнях підтверджували, що регламент доставки карт до семи днів.
Сьогодні дзвонить кур'єр і каже: карту вам доставлять може через тиждень може через два, чекайте дзвінка і будьте завжди готові. :?: :!:
Коли його перепитали про регламенти - почав розказувати про святкові дні, складні погодні умови, багато інших заявок, брак часу ...
Спробували з розумінням ввійти в його "положення" і запропонували дедлайн без претензій до 12.03 включно. Тобто НА ТИЖДЕНЬ ПІЗНІШЕ ніж по регламентах!!! Так йому і це зарано. Запропонував під'їхати в інше місто і там з ним зустрітись :shock: :?: :!:
Alfa_Bank, WTF ?!?!?!
Деталі в особистих повідомленнях. Очікую на швидку і дієву реакцію.

Доброго дня. Практично по усій Україні тривають погані погодні умови. У зв’язку з цим можливі затримки з доставкою карт/кредитних договорів.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:27

  Козак-характерник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Козак-характерник написав:Alfa_Bank пані Алла, привіт! Вам я довіряю більше ніж будь кому... :P Перевірте статус заявки 1-19781967415 оформленої через колцентр Дякую! :P

Козак-характерник, доброго дня. В роботі, прискорю розгляд. Очікуйте, будь ласка.

Дякую!

Пані Алла, привіт! :P Можна дізнатися про результати? Вже майже місяць минув... :( Дякую! :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:00

  mixa написав:Alfa_Bank, служба доставки вашого банку працює просто паршиво.
Випуск, перевипуск, доставка карт на відділення відпрацьована чудово. Карти приходять раніше строку на день і навіть на два.
А от з доставкою кур'єрами біда. В минулі неділю - понеділок була оформлена заявка на КК. Карту пообіцяли доставити максимум до наступного понеділка, тобто до 5.03. Ви теж в особистих повідомленнях підтверджували, що регламент доставки карт до семи днів.
Сьогодні дзвонить кур'єр і каже: карту вам доставлять може через тиждень може через два, чекайте дзвінка і будьте завжди готові. :?: :!:
Коли його перепитали про регламенти - почав розказувати про святкові дні, складні погодні умови, багато інших заявок, брак часу ...
Спробували з розумінням ввійти в його "положення" і запропонували дедлайн без претензій до 12.03 включно. Тобто НА ТИЖДЕНЬ ПІЗНІШЕ ніж по регламентах!!! Так йому і це зарано. Запропонував під'їхати в інше місто і там з ним зустрітись :shock: :?: :!:
Alfa_Bank, WTF ?!?!?!
Деталі в особистих повідомленнях. Очікую на швидку і дієву реакцію.


Я для себя уже давно уяснил, что проще обратиться в отделение чем ждать курьера, они могут приехать в неудобное вам время или вообще не приехать. Причем это касается не только куреров Альфы, а в принципе любых курьеров хоть Новой почты, хоть розетки, разве только за исключением курьеров по доставке воды.
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:07

Я вообще не понимаю, зачем заказывать кредитку курьером - разве что в глухом селе находясь... В отделении хоть дату договора удобную можно выбрать. И не ждать у моря погоды :?
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:35

  Козак-характерник написав:Пані Алла, привіт! :P Можна дізнатися про результати? Вже майже місяць минув... :( Дякую! :P

Козак-характерник, доброго дня. Вибачте, сьогодні найближчим часом Вам зателефонують.
Alfa_Bank
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