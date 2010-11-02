greenozon написав:а що із проблемою "Помилка 05" на чорних чіпованих картках - вже працює?
в мене далі десь раз в день таке вискакує... (на безконтакті 100% успіх)
И я попробовал в 11:02 и 11:04... в результате отказ - причина недостаточно денег на счету, хотя деньги есть ... Горячка извиняется, говорит, что тех.сбой - не успела обновиться инфо, но файл отравили по-новой и должно быть всё ок - пробуйте... завтра пропробую - сегодня уже влом выходить - снег, зима на марше и всё такое...
Кассандра написав:Добрый день Alfa_Bank! Не могли бы Вы вкратце поведать о сути этих изменениях от 28 февраля И если можно, то в следующей редакции изменений подсвечивать эти самые изменения, ну скажем жёлтым цветом. Тогда вопросов о сути изменений точно не будет. Спасибо!
Кассандра, добрый вечер. Уточняю.
Здравствуйте! Мой вопрос всё ещё уточняется? Или я может быть пропустила ответ? Спасибо
mixa написав:Alfa_Bank, служба доставки вашого банку працює просто паршиво. Випуск, перевипуск, доставка карт на відділення відпрацьована чудово. Карти приходять раніше строку на день і навіть на два. А от з доставкою кур'єрами біда. В минулі неділю - понеділок була оформлена заявка на КК. Карту пообіцяли доставити максимум до наступного понеділка, тобто до 5.03. Ви теж в особистих повідомленнях підтверджували, що регламент доставки карт до семи днів. Сьогодні дзвонить кур'єр і каже: карту вам доставлять може через тиждень може через два, чекайте дзвінка і будьте завжди готові. Коли його перепитали про регламенти - почав розказувати про святкові дні, складні погодні умови, багато інших заявок, брак часу ... Спробували з розумінням ввійти в його "положення" і запропонували дедлайн без претензій до 12.03 включно. Тобто НА ТИЖДЕНЬ ПІЗНІШЕ ніж по регламентах!!! Так йому і це зарано. Запропонував під'їхати в інше місто і там з ним зустрітись Alfa_Bank, WTF ?!?!?! Деталі в особистих повідомленнях. Очікую на швидку і дієву реакцію.
Доброго дня. Практично по усій Україні тривають погані погодні умови. У зв’язку з цим можливі затримки з доставкою карт/кредитних договорів.
Які погодні умови? Кому ви це розказуєте. Я зараз знаходжусь як раз в гостях в батьків, куди ваші кур'єри мали карту привезти. Не бачу ніяких проблем з погодніми умовами. Дороги розчищені, транспорт ходить нормально. Якось я сюди ж приїхав?! Реальна проблема тільки якщо кур'єри планували доставляти карту санами. Снігу зовсім на дорогах мало, сані не поїдуть! Вчора їздили в справах в Тернопіль і якби не понадіялися на вашу службу доставки без проблем би забрали карту в відділенні. Про погодні умови - відмовка служби доставки, повна дурниця. Карта вже в кур'єра. Карта має бути доставлена 05.03. З кур'єром не вдалося домовитись навіть на 12.03. Так і до літа не далеко. Можна буде на велосипеді привезти. Для чого кур'єрська служба доставки яка робить доставку на: "десь може через тиждень".