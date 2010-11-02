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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 885
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 885
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:37

  greenozon написав:а що із проблемою "Помилка 05" на чорних чіпованих картках - вже працює?

в мене далі десь раз в день таке вискакує... (на безконтакті 100% успіх)

И я попробовал в 11:02 и 11:04... в результате отказ - причина недостаточно денег на счету,
хотя деньги есть :roll: ... Горячка извиняется, говорит, что тех.сбой - не успела обновиться инфо, но файл отравили по-новой и должно быть всё ок - пробуйте... завтра пропробую - сегодня уже влом выходить - снег, зима на марше и всё такое... :)
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:39

Re: Альфа-Банк

при оплате на amazon, aliexpress, jd.com картой ворлд кредит есть ли кешбек и рассрочка?
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:55

  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:Добрый день Alfa_Bank!
Не могли бы Вы вкратце поведать о сути этих изменениях от 28 февраля
И если можно, то в следующей редакции изменений подсвечивать эти самые изменения, ну скажем жёлтым цветом. Тогда вопросов о сути изменений точно не будет. Спасибо!

Кассандра, добрый вечер. Уточняю.

Здравствуйте! Мой вопрос всё ещё уточняется? Или я может быть
пропустила ответ? :oops: Спасибо

p.s. кстати, кб по максимкам прилетел :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:16

  Alfa_Bank написав:
  mixa написав:Alfa_Bank, служба доставки вашого банку працює просто паршиво.
Випуск, перевипуск, доставка карт на відділення відпрацьована чудово. Карти приходять раніше строку на день і навіть на два.
А от з доставкою кур'єрами біда. В минулі неділю - понеділок була оформлена заявка на КК. Карту пообіцяли доставити максимум до наступного понеділка, тобто до 5.03. Ви теж в особистих повідомленнях підтверджували, що регламент доставки карт до семи днів.
Сьогодні дзвонить кур'єр і каже: карту вам доставлять може через тиждень може через два, чекайте дзвінка і будьте завжди готові. :?: :!:
Коли його перепитали про регламенти - почав розказувати про святкові дні, складні погодні умови, багато інших заявок, брак часу ...
Спробували з розумінням ввійти в його "положення" і запропонували дедлайн без претензій до 12.03 включно. Тобто НА ТИЖДЕНЬ ПІЗНІШЕ ніж по регламентах!!! Так йому і це зарано. Запропонував під'їхати в інше місто і там з ним зустрітись :shock: :?: :!:
Alfa_Bank, WTF ?!?!?!
Деталі в особистих повідомленнях. Очікую на швидку і дієву реакцію.

Доброго дня. Практично по усій Україні тривають погані погодні умови. У зв’язку з цим можливі затримки з доставкою карт/кредитних договорів.

Які погодні умови? Кому ви це розказуєте. Я зараз знаходжусь як раз в гостях в батьків, куди ваші кур'єри мали карту привезти. Не бачу ніяких проблем з погодніми умовами. Дороги розчищені, транспорт ходить нормально. Якось я сюди ж приїхав?! Реальна проблема тільки якщо кур'єри планували доставляти карту санами. Снігу зовсім на дорогах мало, сані не поїдуть!
Вчора їздили в справах в Тернопіль і якби не понадіялися на вашу службу доставки без проблем би забрали карту в відділенні.
Про погодні умови - відмовка служби доставки, повна дурниця. Карта вже в кур'єра. Карта має бути доставлена 05.03. З кур'єром не вдалося домовитись навіть на 12.03. Так і до літа не далеко. Можна буде на велосипеді привезти.
Для чого кур'єрська служба доставки яка робить доставку на: "десь може через тиждень".
mixa
 
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