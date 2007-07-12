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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 886
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 886
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 12:25

  mihasik написав:При открытии ощадного депо, какую они дают карту?

Ощадный депозит - это не карточный счёт 2625, а обычный 2620, к которым никакие карты не подвязываются...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 12:30

  Cler написав:
  mihasik написав:При открытии ощадного депо, какую они дают карту?

Ощадный депозит - это не карточный счёт 2625, а обычный 2620, к которым никакие карты не подвязываются...

А как выводить? Только через кассу?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 12:36

  mihasik написав:
  Cler написав:
  mihasik написав:При открытии ощадного депо, какую они дают карту?

Ощадный депозит - это не карточный счёт 2625, а обычный 2620, к которым никакие карты не подвязываются...

А как выводить? Только через кассу?

если касса не устраивает, то откройте любой карточный пакет и выводите себе на здоровье... :D
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:04

  Cler написав:
  mihasik написав:А как выводить? Только через кассу?

если касса не устраивает, то откройте любой карточный пакет и выводите себе на здоровье... :D

Хотелось бы гасить кредит.карту с ощадного.
Пакеты почитаю,там нет комиссии,абон.платы...?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:13

  mihasik написав:
  Cler написав:
  mihasik написав:А как выводить? Только через кассу?

если касса не устраивает, то откройте любой карточный пакет и выводите себе на здоровье... :D

Хотелось бы гасить кредит.карту с ощадного.
Пакеты почитаю,там нет комиссии,абон.платы...?

полностью бесплатные - это карты "погорельцев", социальные (пенсионные и т.д.). остальные пакеты условно-бесплатные - для бесплатного обслуживания нужно иметь или определённую сумму на счетах в банке (в том числе учитываются депозитные деньги), или совершать ежемесячно определённое количество торговых операций по карте или операций на определённую сумму - более подробно см. https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_stanard.pdf
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:22

  mihasik написав:
  Cler написав:
  mihasik написав:А как выводить? Только через кассу?

если касса не устраивает, то откройте любой карточный пакет и выводите себе на здоровье... :D

Хотелось бы гасить кредит.карту с ощадного.
Пакеты почитаю,там нет комиссии,абон.платы...?

Так и гасите с ощадного в МАБ
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:48

  Faceless написав:
  mihasik написав:Хотелось бы гасить кредит.карту с ощадного.
Пакеты почитаю,там нет комиссии,абон.платы...?

Так и гасите с ощадного в МАБ

Тогда,да.
У них много терминалов для пополнения в Киеве, что~то не обращал внимания?
Не очень удобно в отделение ездить.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:12

Re: Альфа-Банк

На сторінці виписок в мабі орфографічні помилки.Зображення
panatar.com
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:24

  Alfa_Bank написав:
  Козак-характерник написав:Пані Алла, привіт! :P Можна дізнатися про результати? Вже майже місяць минув... :( Дякую! :P

Козак-характерник, доброго дня. Вибачте, сьогодні найближчим часом Вам зателефонують.

Передзвонили. Ще в роботі. Щось довго... :oops: Подпропіхнітє будь ласка! @ :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 18:03

Re: Альфа-Банк

kreuz написав:Коллеги, всем спасибо за ответы.

Alfa, подтвердите, плиз, действительно ли нет комиссий у вас за входящий Свифт на Платинум 2625? И как потом снять бесплатно, минимум через 14 дней со Сберсчёта? А то сумма нормальная, мандражирую за перелимит...
Не зайдет на 2625. Они на вход закрыты.
Свинорыл 80lvl
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