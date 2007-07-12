mihasik написав:А как выводить? Только через кассу?
если касса не устраивает, то откройте любой карточный пакет и выводите себе на здоровье...
Хотелось бы гасить кредит.карту с ощадного. Пакеты почитаю,там нет комиссии,абон.платы...?
полностью бесплатные - это карты "погорельцев", социальные (пенсионные и т.д.). остальные пакеты условно-бесплатные - для бесплатного обслуживания нужно иметь или определённую сумму на счетах в банке (в том числе учитываются депозитные деньги), или совершать ежемесячно определённое количество торговых операций по карте или операций на определённую сумму - более подробно см. https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_stanard.pdf
Козак-характерник написав:Пані Алла, привіт! Можна дізнатися про результати? Вже майже місяць минув... Дякую!
Козак-характерник, доброго дня. Вибачте, сьогодні найближчим часом Вам зателефонують.
Передзвонили. Ще в роботі. Щось довго... Подпропіхнітє будь ласка! @
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Alfa, подтвердите, плиз, действительно ли нет комиссий у вас за входящий Свифт на Платинум 2625? И как потом снять бесплатно, минимум через 14 дней со Сберсчёта? А то сумма нормальная, мандражирую за перелимит...