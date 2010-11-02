Alfa, подтвердите, плиз, действительно ли нет комиссий у вас за входящий Свифт на Платинум 2625? И как потом снять бесплатно, минимум через 14 дней со Сберсчёта? А то сумма нормальная, мандражирую за перелимит...
Не зайдет на 2625. Они на вход закрыты.
Альфа вроде подтвердила. Может у Вас конкретный опыт есть? Это только Свифтов касается или любых входящих, в том числе СЭП? Свифт чё-то за свои проверять не охота...
Alfa_Bank Ув.представитель банка! Проконсультируйте пжл.по сберегательному счёту! 1) Какую мин.сумму нужно держать на сбер.счёте? 2) Получу ли я доступ в ИБ без пакетов? 3)Какие лимиты на пополнение и снятие в день/месяц 4) Какую максимальную сумму я смогу снять в кассе без шума и пыли по предзаказу? 5) Как быстро доступны деньги для снятия? Какие документы нужны для снятия7 6) Какая комиссия за снятие с сберсчёта? 7) Какие способы пополнения сберсчёта? Только СЭП?
Спостережною Радою ПАТ ''АЛЬФА-БАНК'' було прийнято рiшення узгодити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 4 вiд 30.01.2018): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: надання мiжбанкiвського кредиту; дата розмiщення 28.12.2017 у сумi 20 000,0 тис. доларiв США, строк розмiщення кредиту - 728 днiв, вiдсоткова ставка – 6 %. ...дата розмiщення 29.11.2017 у сумi 25 000,0 тис.доларiв США, строк розмiщення кредиту - 723 днiв, вiдсоткова ставка – 6 %
bub-har написав:Alfa_Bank Ув.представитель банка! Проконсультируйте пжл.по сберегательному счёту! 1) Какую мин.сумму нужно держать на сбер.счёте? 2) Получу ли я доступ в ИБ без пакетов? 3)Какие лимиты на пополнение и снятие в день/месяц 4) Какую максимальную сумму я смогу снять в кассе без шума и пыли по предзаказу? 5) Как быстро доступны деньги для снятия? Какие документы нужны для снятия7 6) Какая комиссия за снятие с сберсчёта? 7) Какие способы пополнения сберсчёта? Только СЭП?
1. 100 грн если открыт в МАБе и 1000 грн если открыт в отделении. 2. да 3. ХЗ 4. ХЗ 5. официально у аллы есть приписка про предупреждение за 5 дней 6. если деньги отлежались 14 дней без мзды. если меньше 14 дней то 1% 7. нал, СЕП
Alfa, подтвердите, плиз, действительно ли нет комиссий у вас за входящий Свифт на Платинум 2625? И как потом снять бесплатно, минимум через 14 дней со Сберсчёта? А то сумма нормальная, мандражирую за перелимит...
Не зайдет на 2625. Они на вход закрыты.
Альфа вроде подтвердила. Может у Вас конкретный опыт есть? Это только Свифтов касается или любых входящих, в том числе СЭП? Свифт чё-то за свои проверять не охота...
Alfa, подтвердите, плиз, действительно ли нет комиссий у вас за входящий Свифт на Платинум 2625? И как потом снять бесплатно, минимум через 14 дней со Сберсчёта? А то сумма нормальная, мандражирую за перелимит...
Не зайдет на 2625. Они на вход закрыты.
Альфа вроде подтвердила. Может у Вас конкретный опыт есть? Это только Свифтов касается или любых входящих, в том числе СЭП? Свифт чё-то за свои проверять не охота...
СЭП точно не заходит. Свифты - ХЗ. СЭП заводят вручную если в назначении есть счёт и ФИО. Из-за этого могут дольше зачислять.