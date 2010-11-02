RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5413541454155416

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 887
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 887
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 18:32

  cdj2 написав:
kreuz написав:Коллеги, всем спасибо за ответы.

Alfa, подтвердите, плиз, действительно ли нет комиссий у вас за входящий Свифт на Платинум 2625? И как потом снять бесплатно, минимум через 14 дней со Сберсчёта? А то сумма нормальная, мандражирую за перелимит...
Не зайдет на 2625. Они на вход закрыты.

Альфа вроде подтвердила. Может у Вас конкретный опыт есть? Это только Свифтов касается или любых входящих, в том числе СЭП? Свифт чё-то за свои проверять не охота...
kreuz
 
Повідомлень: 890
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 18:51

Alfa_Bank Ув.представитель банка! Проконсультируйте пжл.по сберегательному счёту!
1) Какую мин.сумму нужно держать на сбер.счёте?
2) Получу ли я доступ в ИБ без пакетов?
3)Какие лимиты на пополнение и снятие в день/месяц
4) Какую максимальную сумму я смогу снять в кассе без шума и пыли по предзаказу?
5) Как быстро доступны деньги для снятия? Какие документы нужны для снятия7
6) Какая комиссия за снятие с сберсчёта?
7) Какие способы пополнения сберсчёта? Только СЭП?
bub-har
 
Повідомлень: 923
З нами з: 13.07.16
Подякував: 249 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 21:19

Re: Альфа-Банк

Спостережною Радою ПАТ ''АЛЬФА-БАНК'' було прийнято рiшення узгодити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 4 вiд 30.01.2018): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: надання мiжбанкiвського кредиту; дата розмiщення 28.12.2017 у сумi 20 000,0 тис. доларiв США, строк розмiщення кредиту - 728 днiв, вiдсоткова ставка – 6 %.
...дата розмiщення 29.11.2017 у сумi 25 000,0 тис.доларiв США, строк розмiщення кредиту - 723 днiв, вiдсоткова ставка – 6 %

хапуги "себе же" :wink:
давненько не листал https://smida.gov.ua 8)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 03.12.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:12

  bub-har написав:Alfa_Bank Ув.представитель банка! Проконсультируйте пжл.по сберегательному счёту!
1) Какую мин.сумму нужно держать на сбер.счёте?
2) Получу ли я доступ в ИБ без пакетов?
3)Какие лимиты на пополнение и снятие в день/месяц
4) Какую максимальную сумму я смогу снять в кассе без шума и пыли по предзаказу?
5) Как быстро доступны деньги для снятия? Какие документы нужны для снятия7
6) Какая комиссия за снятие с сберсчёта?
7) Какие способы пополнения сберсчёта? Только СЭП?


1. 100 грн если открыт в МАБе и 1000 грн если открыт в отделении.
2. да
3. ХЗ
4. ХЗ
5. официально у аллы есть приписка про предупреждение за 5 дней
6. если деньги отлежались 14 дней без мзды. если меньше 14 дней то 1%
7. нал, СЕП
mephala
 
Повідомлень: 2759
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:32

http://prntscr.com/imtexg
усі деталі на офіційному сайті https://alfabank.ua/private-persons/deposits

в кінці сторінки
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1705
З нами з: 01.06.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:35

  kreuz написав:
  cdj2 написав:
kreuz написав:Коллеги, всем спасибо за ответы.

Alfa, подтвердите, плиз, действительно ли нет комиссий у вас за входящий Свифт на Платинум 2625? И как потом снять бесплатно, минимум через 14 дней со Сберсчёта? А то сумма нормальная, мандражирую за перелимит...
Не зайдет на 2625. Они на вход закрыты.

Альфа вроде подтвердила. Может у Вас конкретный опыт есть? Это только Свифтов касается или любых входящих, в том числе СЭП? Свифт чё-то за свои проверять не охота...

В том году заходили свифты на уни в дол. точно.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4379
З нами з: 20.01.15
Подякував: 277 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 06:28

Re: Альфа-Банк

kreuz написав:
  cdj2 написав:
kreuz написав:Коллеги, всем спасибо за ответы.

Alfa, подтвердите, плиз, действительно ли нет комиссий у вас за входящий Свифт на Платинум 2625? И как потом снять бесплатно, минимум через 14 дней со Сберсчёта? А то сумма нормальная, мандражирую за перелимит...
Не зайдет на 2625. Они на вход закрыты.

Альфа вроде подтвердила. Может у Вас конкретный опыт есть? Это только Свифтов касается или любых входящих, в том числе СЭП? Свифт чё-то за свои проверять не охота...
СЭП точно не заходит. Свифты - ХЗ.
СЭП заводят вручную если в назначении есть счёт и ФИО. Из-за этого могут дольше зачислять.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2255
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5413541454155416
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Sanio і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Агропросперис Банк (Астра Банк) 1 ... 240, 241, 242
Anonymous » П'ят 19 вер, 2008 14:21
2410 440701
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 бер, 2018 06:22
sens
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 915, 916, 917
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
9166 1778709
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 бер, 2018 06:17
sens
Банк Глобус 1 ... 294, 295, 296
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
2952 409925
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 бер, 2018 05:42
guntherhouse777
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.