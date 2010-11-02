Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 бер, 2018 14:18
Кочевник написав: Alfa_Bank
, підкажіть по кредитці "Еко". Якщо встановити канал інформування "пуш-повідомлення", то абонплата за "альфа-чек" нараховуватися не буде?
Кочевник, доброго дня. Не буде, згідно тарифів:
https://alfabank.ua/upload/zminu-z-010318.pdf
.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 05 бер, 2018 15:09
Подскажите пожалуйста какого числа снимается абонплата за пакет и до какого числа необходимо выполнить норматив по расчетам, чтоб абонплата не снималась?
Alexey_k9
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Додано: Пон 05 бер, 2018 15:46
Alfa_Bank написав: Кочевник написав: Alfa_Bank
, підкажіть по кредитці "Еко". Якщо встановити канал інформування "пуш-повідомлення", то абонплата за "альфа-чек" нараховуватися не буде?
Кочевник, доброго дня. Не буде, згідно тарифів:
https://alfabank.ua/upload/zminu-z-010318.pdf
.
Э. Я что-то пропустил. Уважаемый представитель, теперь если не переключить "Mаксимум" и "Mаксимум-готівку" на пуши, нужно платить за Альфа-чек 15 грн?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Пон 05 бер, 2018 15:52
По готивке смс по тарифу на шару.
alex_b
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Додано: Пон 05 бер, 2018 16:01
alex_b написав:
По готивке смс по тарифу на шару.
Та это понятно. Но по ссылке, что привёл представитель всё так обтекаемо.
С одной стороны
Для Клієнтів ПАТ «Альфа-Банк», що не були визначені учасниками Маркетингового дослідження, послуга за SMS-інформування – не тарифікуєтьсяоскільки вартість даних послуг включена у вартість Обслуговування основної картки.
С другой.
Зміни до Тарифів:
- Тарифи на видачу та обслуговування картки «Mаксимум -готівка» для фізичних осіб-нових клієнтів - Тарифи на видачу та обслуговування «Mаксимум» для фізичних осіб-нових клієнтів
Новые клиенты, это какие? После 1.03.18?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Пон 05 бер, 2018 16:07
Фантом написав:
С другой.
Зміни до Тарифів:
- Тарифи на видачу та обслуговування картки «Mаксимум -готівка» для фізичних осіб-нових клієнтів - Тарифи на видачу та обслуговування «Mаксимум» для фізичних осіб-нових клієнтів
Новые клиенты, это какие? После 1.03.18?
"Новые клиенты" - это у них название тарифов такое загадочное.
Aps
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Додано: Пон 05 бер, 2018 16:19
Мизантрóп написав:
не запарсит железяка (Пляко-алгоритм),то с 3720/2924 пропихнут спец обученные дяди (при рождении) как мин из отдела,но там еще на такие справы и Управа есть в Департе
пост о том, как очень захотелось показаться умным, но опять не получилось?
apollo
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Додано: Пон 05 бер, 2018 17:00
Alfa_Bank написав: Ratatui написав: Alfa_Bank
К вам вопрос: на 23-25 февраля было предложено за любые расчеты 10% возврата. Потратил в районе 5500 в результате 3 марта пришло 22 грн. Что это было? Или по акции будет доначисление?
Ratatui, добрый день. По Акции "Палаючі вихідні" КешБек еще не начислен.
Спасибо. Будем ждать.
Ratatui
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Додано: Пон 05 бер, 2018 18:16
Alexey_k9 написав:
Подскажите пожалуйста какого числа снимается абонплата за пакет и до какого числа необходимо выполнить норматив по расчетам, чтоб абонплата не снималась?
Alexey_k9 , добрый вечер. Плата за РКО списывается ежемесячно в первый рабочий день месяца за предыдущий полный календарный месяц. Списание производится за весь Пакет (вне зависимости от того, сколько у клиента карт/счетов в одном пакете - спишется только одна плата за весь Пакет), с любого счета, к которому есть активная карта открытого в Пакете услуг, на котором есть достаточно средств для списания комиссии.
Учитываются операции за предыдущий месяц, проведенные по счету.
Alfa_Bank
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