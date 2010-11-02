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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5415541654175418

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 887
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 887
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 14:18

  Кочевник написав:Alfa_Bank, підкажіть по кредитці "Еко". Якщо встановити канал інформування "пуш-повідомлення", то абонплата за "альфа-чек" нараховуватися не буде?

Кочевник, доброго дня. Не буде, згідно тарифів: https://alfabank.ua/upload/zminu-z-010318.pdf.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:09

Подскажите пожалуйста какого числа снимается абонплата за пакет и до какого числа необходимо выполнить норматив по расчетам, чтоб абонплата не снималась?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:46

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, підкажіть по кредитці "Еко". Якщо встановити канал інформування "пуш-повідомлення", то абонплата за "альфа-чек" нараховуватися не буде?

Кочевник, доброго дня. Не буде, згідно тарифів: https://alfabank.ua/upload/zminu-z-010318.pdf.


Э. Я что-то пропустил. Уважаемый представитель, теперь если не переключить "Mаксимум" и "Mаксимум-готівку" на пуши, нужно платить за Альфа-чек 15 грн?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:52

Re: Альфа-Банк

По готивке смс по тарифу на шару.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:01

  alex_b написав:По готивке смс по тарифу на шару.

Та это понятно. Но по ссылке, что привёл представитель всё так обтекаемо.

С одной стороны
Для Клієнтів ПАТ «Альфа-Банк», що не були визначені учасниками Маркетингового дослідження, послуга за SMS-інформування – не тарифікуєтьсяоскільки вартість даних послуг включена у вартість Обслуговування основної картки.


С другой.
Зміни до Тарифів:
- Тарифи на видачу та обслуговування картки «Mаксимум -готівка» для фізичних осіб-нових клієнтів
- Тарифи на видачу та обслуговування «Mаксимум» для фізичних осіб-нових клієнтів

Новые клиенты, это какие? После 1.03.18?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:07

  Фантом написав:С другой.
Зміни до Тарифів:
- Тарифи на видачу та обслуговування картки «Mаксимум -готівка» для фізичних осіб-нових клієнтів
- Тарифи на видачу та обслуговування «Mаксимум» для фізичних осіб-нових клієнтів

Новые клиенты, это какие? После 1.03.18?


"Новые клиенты" - это у них название тарифов такое загадочное. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:19

Re: Альфа-Банк

  Мизантрóп написав:не запарсит железяка (Пляко-алгоритм),то с 3720/2924 пропихнут спец обученные дяди (при рождении) как мин из отдела,но там еще на такие справы и Управа есть в Департе
пост о том, как очень захотелось показаться умным, но опять не получилось?
apollo
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:00

  Alfa_Bank написав:
  Ratatui написав:Alfa_Bank

К вам вопрос: на 23-25 февраля было предложено за любые расчеты 10% возврата. Потратил в районе 5500 в результате 3 марта пришло 22 грн. Что это было? Или по акции будет доначисление?

Ratatui, добрый день. По Акции "Палаючі вихідні" КешБек еще не начислен.


Спасибо. Будем ждать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:16

  Alexey_k9 написав:Подскажите пожалуйста какого числа снимается абонплата за пакет и до какого числа необходимо выполнить норматив по расчетам, чтоб абонплата не снималась?

Alexey_k9 , добрый вечер. Плата за РКО списывается ежемесячно в первый рабочий день месяца за предыдущий полный календарный месяц. Списание производится за весь Пакет (вне зависимости от того, сколько у клиента карт/счетов в одном пакете - спишется только одна плата за весь Пакет), с любого счета, к которому есть активная карта открытого в Пакете услуг, на котором есть достаточно средств для списания комиссии.
Учитываются операции за предыдущий месяц, проведенные по счету.
Alfa_Bank
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