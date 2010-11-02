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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 бер, 2018 23:19
mephala написав: mihasik написав:
Взял сегодня максимум.
Хотел в добавок ощадный оформить,чтоб погашать,так там нужен пакет к нему, а там абонка,а без пакета никак не закинуть.
Кто как гасит бесплатно?
Как я понял самый эконом.вариант через терминал до 5к.грн за 15грн?
откройте текущий счет и положите на него 100 грн.
зайдите в МАБ и с текущего откройте ощадный.
пополнять ощадный можно как по СЕПу так и наличкой в отделении
что бы гасить кредитку заходите в маб а затем в кредитку и выбираете поплнить ее с ощадного.
а зачем открывать текущий если сразу можно открыть ощадный?
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Додано: Пон 05 бер, 2018 23:40
Cler написав: mephala написав: mihasik написав:
Взял сегодня максимум.
Хотел в добавок ощадный оформить,чтоб погашать,так там нужен пакет к нему, а там абонка,а без пакета никак не закинуть.
Кто как гасит бесплатно?
Как я понял самый эконом.вариант через терминал до 5к.грн за 15грн?
откройте текущий счет и положите на него 100 грн.
зайдите в МАБ и с текущего откройте ощадный.
пополнять ощадный можно как по СЕПу так и наличкой в отделении
что бы гасить кредитку заходите в маб а затем в кредитку и выбираете поплнить ее с ощадного.
а зачем открывать текущий если сразу можно открыть ощадный?
Вы так перекидывали на максимум?
Мне сказали на максимум нельзя кинуть,только через дебетку т.е. открывать любой из пакетов
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Додано: Вів 06 бер, 2018 00:02
mihasik написав:
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Мне сказали на максимум нельзя кинуть,только через дебетку т.е. открывать любой из пакетов
обманули
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Додано: Вів 06 бер, 2018 00:03
Cler написав: mephala написав: mihasik написав:
Взял сегодня максимум.
Хотел в добавок ощадный оформить,чтоб погашать,так там нужен пакет к нему, а там абонка,а без пакета никак не закинуть.
Кто как гасит бесплатно?
Как я понял самый эконом.вариант через терминал до 5к.грн за 15грн?
откройте текущий счет и положите на него 100 грн.
зайдите в МАБ и с текущего откройте ощадный.
пополнять ощадный можно как по СЕПу так и наличкой в отделении
что бы гасить кредитку заходите в маб а затем в кредитку и выбираете поплнить ее с ощадного.
а зачем открывать текущий если сразу можно открыть ощадный?
тогда 100грн не хватит
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Додано: Вів 06 бер, 2018 04:33
Cler написав:
а зачем открывать текущий если сразу можно открыть ощадный?
Тогда ставка на 1% меньше, а неснижаемый остаток 1000 грн, а не 100 (как при открытии в МАБ с текущего)
P.S. Пришли бонусы ЭКО, правда только по одной из карт
Щось мені з ТАС "щастить"
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