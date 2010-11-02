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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5417541854195420

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 887
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 887
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 23:19

  mephala написав:
  mihasik написав:Взял сегодня максимум.
Хотел в добавок ощадный оформить,чтоб погашать,так там нужен пакет к нему, а там абонка,а без пакета никак не закинуть.
Кто как гасит бесплатно?
Как я понял самый эконом.вариант через терминал до 5к.грн за 15грн?

откройте текущий счет и положите на него 100 грн.
зайдите в МАБ и с текущего откройте ощадный.
пополнять ощадный можно как по СЕПу так и наличкой в отделении
что бы гасить кредитку заходите в маб а затем в кредитку и выбираете поплнить ее с ощадного.

а зачем открывать текущий если сразу можно открыть ощадный?
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 23:40

  Cler написав:
  mephala написав:
  mihasik написав:Взял сегодня максимум.
Хотел в добавок ощадный оформить,чтоб погашать,так там нужен пакет к нему, а там абонка,а без пакета никак не закинуть.
Кто как гасит бесплатно?
Как я понял самый эконом.вариант через терминал до 5к.грн за 15грн?

откройте текущий счет и положите на него 100 грн.
зайдите в МАБ и с текущего откройте ощадный.
пополнять ощадный можно как по СЕПу так и наличкой в отделении
что бы гасить кредитку заходите в маб а затем в кредитку и выбираете поплнить ее с ощадного.

а зачем открывать текущий если сразу можно открыть ощадный?

Вы так перекидывали на максимум?
Мне сказали на максимум нельзя кинуть,только через дебетку т.е. открывать любой из пакетов
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 00:02

  mihasik написав:.
Мне сказали на максимум нельзя кинуть,только через дебетку т.е. открывать любой из пакетов

обманули
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 00:03

  Cler написав:
  mephala написав:
  mihasik написав:Взял сегодня максимум.
Хотел в добавок ощадный оформить,чтоб погашать,так там нужен пакет к нему, а там абонка,а без пакета никак не закинуть.
Кто как гасит бесплатно?
Как я понял самый эконом.вариант через терминал до 5к.грн за 15грн?

откройте текущий счет и положите на него 100 грн.
зайдите в МАБ и с текущего откройте ощадный.
пополнять ощадный можно как по СЕПу так и наличкой в отделении
что бы гасить кредитку заходите в маб а затем в кредитку и выбираете поплнить ее с ощадного.

а зачем открывать текущий если сразу можно открыть ощадный?

тогда 100грн не хватит :)
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 04:33

Re: Альфа-Банк

  Cler написав:а зачем открывать текущий если сразу можно открыть ощадный?
Тогда ставка на 1% меньше, а неснижаемый остаток 1000 грн, а не 100 (как при открытии в МАБ с текущего)
P.S. Пришли бонусы ЭКО, правда только по одной из карт
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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