Тю в Альфе 1%.
Ему бы в Форвард, там условия вкуснее.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 бер, 2018 14:53
Тю в Альфе 1%.
Ему бы в Форвард, там условия вкуснее.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 06 бер, 2018 15:05
mephala, добрый день.
1. Если закрываете Депозит в МАБе и выбирает Текущий счет для выплаты процентов и основной суммы вклада, то снятие со счета в кассе будет с комиссией 1% .
2. Если Депозит закрывает в кассе Банка, то снимает деньги напрямую со Сберегательного вклада без участия текущего счета. При этом, чтобы снять без комиссии, денежные средства должны находиться на вкладе Сберегательный, не менее 14 дней.
Додано: Вів 06 бер, 2018 15:07
Нужно срочно вакцинировать клиента.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:08
Re: Альфа-Банк
А что за нервы?Я что не имею права спросить? Лучше бы ответили по существу вопросов,ответы на которых я жду от ув.представителя банка!
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:19
Re: Альфа-Банк
Злі люди.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:22
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:46
Додано: Вів 06 бер, 2018 17:08
Добрый день Alfa_Bank !
У супруги сегодня окончился депозит, часть она закинула на сберегательный... а сейчас появилась необходимость отправить перевод по сэп в качестве оплаты в другой банк...
Если сейчас( завтра) снять со сбера сумму превышающую сегодняшнее зачисление, то
будет ли какая-нибудь комиссия или нет? Вы как-то отвечали на ветке по этому поводу,
но не могу найти этот пост...
Додано: Вів 06 бер, 2018 17:38
Re: Альфа-Банк
Коллеги, подскажите, пожалуйста, если забросить на кредитку (Эко или Максимум) деньги через р2р (свой или Монобанка) и сразу же сделать на эти деньги покупку, овера не будет?
Додано: Вів 06 бер, 2018 17:44
Не будет
Щось мені з ТАС "щастить"
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