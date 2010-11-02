RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5422542354245425>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 887
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 887
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:53

Тю в Альфе 1%.
Ему бы в Форвард, там условия вкуснее.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12894
З нами з: 12.08.10
Подякував: 998 раз.
Подякували: 1081 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:05

  mephala написав:так вот собсно в чем заковыка - и как снять депозитные деньги без мзды?
просьба подключиться к обсуждению офпреда и пояснить как же таки забрать депозитные деньги не имея валютных карт пакетных?

mephala, добрый день.
1. Если закрываете Депозит в МАБе и выбирает Текущий счет для выплаты процентов и основной суммы вклада, то снятие со счета в кассе будет с комиссией 1% .
2. Если Депозит закрывает в кассе Банка, то снимает деньги напрямую со Сберегательного вклада без участия текущего счета. При этом, чтобы снять без комиссии, денежные средства должны находиться на вкладе Сберегательный, не менее 14 дней.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4263
З нами з: 18.02.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:07

  curiousobro написав:
  WachtAmRhein написав:bub-har
проклятый глобус, теперь эта зараза разойдётся по всем веткам!!!

уже набрала обороты и ее не остановить :)

Нужно срочно вакцинировать клиента.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 883
З нами з: 17.04.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:08

Re: Альфа-Банк

А что за нервы?Я что не имею права спросить? Лучше бы ответили по существу вопросов,ответы на которых я жду от ув.представителя банка!
bub-har
 
Повідомлень: 933
З нами з: 13.07.16
Подякував: 253 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:19

Re: Альфа-Банк

Злі люди.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7651
З нами з: 15.04.09
Подякував: 363 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:22

Re: Альфа-Банк

  chipmunk написав:Злі люди.
Нажаль,але вони дiйсно icнують :cry:
bub-har
 
Повідомлень: 933
З нами з: 13.07.16
Подякував: 253 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:46

  bub-har написав:А что за нервы?Я что не имею права спросить? Лучше бы ответили по существу вопросов,ответы на которых я жду от ув.представителя банка!


потому что есть вещи которые после таких "вумных" вопросов перестают работать.
mephala
 
Повідомлень: 2765
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:08

Добрый день Alfa_Bank !
У супруги сегодня окончился депозит, часть она закинула на сберегательный... а сейчас появилась необходимость отправить перевод по сэп в качестве оплаты в другой банк...
Если сейчас( завтра) снять со сбера сумму превышающую сегодняшнее зачисление, то
будет ли какая-нибудь комиссия или нет? Вы как-то отвечали на ветке по этому поводу,
но не могу найти этот пост... :roll:
Карамболь
 
Повідомлень: 365
З нами з: 12.12.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:38

Re: Альфа-Банк

Коллеги, подскажите, пожалуйста, если забросить на кредитку (Эко или Максимум) деньги через р2р (свой или Монобанка) и сразу же сделать на эти деньги покупку, овера не будет?
Andrew75
 
Повідомлень: 671
З нами з: 30.09.15
Подякував: 98 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:44

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, если забросить на кредитку (Эко или Максимум) деньги через р2р (свой или Монобанка) и сразу же сделать на эти деньги покупку, овера не будет?

Не будет
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12894
З нами з: 12.08.10
Подякував: 998 раз.
Подякували: 1081 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5422542354245425>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, liliya_logical, novichok, vitaliy1111 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 964, 965, 966
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9651 1376234
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 бер, 2018 16:02
Ой+
Банк Глобус 1 ... 296, 297, 298
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
2971 412449
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 бер, 2018 13:36
d_12
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 916, 917, 918
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
9176 1780375
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 бер, 2018 12:47
Ukrsotsbank
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54248)
06.03.2018 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.