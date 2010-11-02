Здравствуйте! Заинтересовал пакет "Комфорт"! Ответьте пжл.на следующие вопросы:1)Стоимость пакета 10грн в мес,а если я выполню опр.условия,то бесплатно?2) Когда после открытия пакета, его можно закрыть и можно ли получить справку о закрытии(сколько справка стоит?)3)Можно ли после закрытия пакета в дальнейшем его опять открывать,или если 1 раз закрыл,то уже комфорт открыть больше нельзя?4)Уходит ли карта в минус?5)Правильно ли я понял,что в кассе банка можно получить любые суммы 2 раза в мес,а в банкоматах лимит 5к в день без комис.?6)При снятии каких сумм в отделении будут требовать документы о происхождении средств?7)Какой лимит на перевод по П2П в день через МАБ на карту Вашего банка?Как быстро после перевода средсв,можно бежать в отделение за снятием и как яузнаю,что деньги уже доступны для снятия?9)За сколько дней нужно заказывать наличные на отделение?10) Карту мне выдадут за 50 грн?Прошу Вас ответьте пжл.