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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 бер, 2018 18:03
Карамболь написав:
Добрый день Alfa_Bank
!
У супруги сегодня окончился депозит, часть она закинула на сберегательный... а сейчас появилась необходимость отправить перевод по сэп в качестве оплаты в другой банк...
Если сейчас( завтра) снять со сбера сумму превышающую сегодняшнее зачисление, то
будет ли какая-нибудь комиссия или нет? Вы как-то отвечали на ветке по этому поводу,
но не могу найти этот пост...
Комиссии по сберу не касаются операций в маб.
Вот тот пост Альфа-Банк
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curiousobro
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Додано: Вів 06 бер, 2018 18:08
Вub-har
, Алла бореться з обналом шляхом введення певних обмежень.
1. Ліміт безкомісійного зняття з гривневої карти Комфорт 5000 грн в місяць
в банкоматах.
2. В касі з гривневої карти Комфорт можна зняти любі суми без комісії, але лише 2 рази в місяць. Для тих хто цим зловживає в ДКБО Алли є халепа про замовлення сум більше 2000 за 5 днів.
Алла стимулює клієнтів до використання безготівкових розрахунків.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 06 бер, 2018 18:20
Карамболь написав:
Добрый день Alfa_Bank
!
У супруги сегодня окончился депозит, часть она закинула на сберегательный... а сейчас появилась необходимость отправить перевод по сэп в качестве оплаты в другой банк...
Если сейчас( завтра) снять со сбера сумму превышающую сегодняшнее зачисление, то
будет ли какая-нибудь комиссия или нет? Вы как-то отвечали на ветке по этому поводу,
но не могу найти этот пост...
Нужно снимать и платить без комиссии в мабе.
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Інкогніто
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Додано: Вів 06 бер, 2018 18:22
BBC написав: bub-har написав:Alfa_Bank
Здравствуйте! Заинтересовал пакет "Комфорт"! Ответьте пжл.на следующие вопросы:
1)Стоимость пакета 10грн в мес,а если я выполню опр.условия,то бесплатно?
2) Когда после открытия пакета, его можно закрыть и можно ли получить справку о закрытии(сколько справка стоит?)
3)Можно ли после закрытия пакета в дальнейшем его опять открывать,или если 1 раз закрыл,то уже комфорт открыть больше нельзя?
4)Уходит ли карта в минус?
5)Правильно ли я понял,что в кассе банка можно получить любые суммы 2 раза в мес,а в банкоматах лимит 5к в день без комис.?
6)При снятии каких сумм в отделении будут требовать документы о происхождении средств?
7)Какой лимит на перевод по П2П в день через МАБ на карту Вашего банка?
Как быстро после перевода средсв,можно бежать в отделение за снятием и как я
узнаю,что деньги уже доступны для снятия?
9)За сколько дней нужно заказывать наличные на отделение?
10) Карту мне выдадут за 50 грн?
Прошу Вас ответьте пжл.
Банк меняет правила игры нон-стоп 24/7.
10) Да, но можно с чипом и пейпасс за 200 грн взять
9) Как правило ха день.
В отделении через 2-3 раб. дня. Банкомат и пос в т.ч. в отделении сразу
7) 149 000 грн/мес. А в карте за 200 грн 299000 грн/мес. Это для р2р
Добрый вечер!
1) Да;
2) Закрыть можно сразу, справка о закрытии счета стоит 150 грн.;
3) Можно;
4) Может возникнуть несанкционированный овердрафт;
5) Данные лимиты предусмотрены на месяц;
6) Снятие наличных со счета на сумму >250 000 грн.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Вів 06 бер, 2018 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 06 бер, 2018 18:24
Квесторе_поверніться написав:Вub-har
, Алла бореться з обналом шляхом введення певних обмежень.
1. Ліміт безкомісійного зняття з гривневої карти Комфорт 5000 грн в місяць
в банкоматах.
2. В касі з гривневої карти Комфорт можна зняти любі суми без комісії, але лише 2 рази в місяць. Для тих хто цим зловживає в ДКБО Алли є халепа про замовлення сум більше 2000 за 5 днів.
Алла стимулює клієнтів до використання безготівкових розрахунків.
Все хотят загнать в безнал. Ибо некоторым интересно из какой всё таки тумбочки тётя Сара капусту берёт.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 18:47
Alfa_Bank написав:
5) Да;
Тут неправильно. Не в день, а в місяць.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 06 бер, 2018 18:51
Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав:
5) Да;
Тут неправильно. Не в день, а в місяць.
Вірно, дякую.
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Alfa_Bank
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