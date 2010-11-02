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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5422542354245425

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 887
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 887
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:03

  Карамболь написав:Добрый день Alfa_Bank !
У супруги сегодня окончился депозит, часть она закинула на сберегательный... а сейчас появилась необходимость отправить перевод по сэп в качестве оплаты в другой банк...
Если сейчас( завтра) снять со сбера сумму превышающую сегодняшнее зачисление, то
будет ли какая-нибудь комиссия или нет? Вы как-то отвечали на ветке по этому поводу,
но не могу найти этот пост... :roll:

Комиссии по сберу не касаются операций в маб.
Вот тот пост Альфа-Банк
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:08

Вub-har, Алла бореться з обналом шляхом введення певних обмежень.
1. Ліміт безкомісійного зняття з гривневої карти Комфорт 5000 грн в місяць в банкоматах.
2. В касі з гривневої карти Комфорт можна зняти любі суми без комісії, але лише 2 рази в місяць. Для тих хто цим зловживає в ДКБО Алли є халепа про замовлення сум більше 2000 за 5 днів. :(
Алла стимулює клієнтів до використання безготівкових розрахунків.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:20

Re: Альфа-Банк

Карамболь написав:Добрый день Alfa_Bank !
У супруги сегодня окончился депозит, часть она закинула на сберегательный... а сейчас появилась необходимость отправить перевод по сэп в качестве оплаты в другой банк...
Если сейчас( завтра) снять со сбера сумму превышающую сегодняшнее зачисление, то
будет ли какая-нибудь комиссия или нет? Вы как-то отвечали на ветке по этому поводу,
но не могу найти этот пост... :roll:
Нужно снимать и платить без комиссии в мабе.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:22

  BBC написав:
  bub-har написав:Alfa_Bank Здравствуйте! Заинтересовал пакет "Комфорт"! Ответьте пжл.на следующие вопросы:
1)Стоимость пакета 10грн в мес,а если я выполню опр.условия,то бесплатно?
2) Когда после открытия пакета, его можно закрыть и можно ли получить справку о закрытии(сколько справка стоит?)
3)Можно ли после закрытия пакета в дальнейшем его опять открывать,или если 1 раз закрыл,то уже комфорт открыть больше нельзя?
4)Уходит ли карта в минус?
5)Правильно ли я понял,что в кассе банка можно получить любые суммы 2 раза в мес,а в банкоматах лимит 5к в день без комис.?
6)При снятии каких сумм в отделении будут требовать документы о происхождении средств?
7)Какой лимит на перевод по П2П в день через МАБ на карту Вашего банка?
8)Как быстро после перевода средсв,можно бежать в отделение за снятием и как я
узнаю,что деньги уже доступны для снятия?
9)За сколько дней нужно заказывать наличные на отделение?
10) Карту мне выдадут за 50 грн?
Прошу Вас ответьте пжл.

Банк меняет правила игры нон-стоп 24/7.
10) Да, но можно с чипом и пейпасс за 200 грн взять
9) Как правило ха день.
8) В отделении через 2-3 раб. дня. Банкомат и пос в т.ч. в отделении сразу
7) 149 000 грн/мес. А в карте за 200 грн 299000 грн/мес. Это для р2р

Добрый вечер!
1) Да;
2) Закрыть можно сразу, справка о закрытии счета стоит 150 грн.;
3) Можно;
4) Может возникнуть несанкционированный овердрафт;
5) Данные лимиты предусмотрены на месяц;
6) Снятие наличных со счета на сумму >250 000 грн.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 06 бер, 2018 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:24

  Квесторе_поверніться написав:Вub-har, Алла бореться з обналом шляхом введення певних обмежень.
1. Ліміт безкомісійного зняття з гривневої карти Комфорт 5000 грн в місяць в банкоматах.
2. В касі з гривневої карти Комфорт можна зняти любі суми без комісії, але лише 2 рази в місяць. Для тих хто цим зловживає в ДКБО Алли є халепа про замовлення сум більше 2000 за 5 днів. :(
Алла стимулює клієнтів до використання безготівкових розрахунків.


Все хотят загнать в безнал. Ибо некоторым интересно из какой всё таки тумбочки тётя Сара капусту берёт.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:47

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:5) Да;

Тут неправильно. Не в день, а в місяць.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:5) Да;

Тут неправильно. Не в день, а в місяць.

Вірно, дякую.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 19:23

Alfa_Bank Спасибо Вам и другим добрым форумчанам за отвты на мои вопросы по существу! P.S Рад,что получил ответы! И к чему здесь на форуме было подымать кипишь? Может здесь злым вакцинацию от бешенства сделать :twisted:
bub-har
 
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