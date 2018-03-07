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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:06
Alfa_Bank написав: BBC написав:
Тоесть при сумме операции 1500 грн можно выбрать рассрочку на 12 месяцеви в нее переведут сумму 1590 грн на 90 грн уменьшив доступные средства. Выбрать срок можно сразу и тогда же блокируют 90 грн или после проведения покупки по счету?
BBC, добрый день. Я не поняла Ваш вопрос.
1) Покупка на 1500 грн
2) Рассрочку можно оформить на 3 месяца за 0,01%
3) На 12 мес нужно оплатить комиссию 90 грн (6%)
4) Комиссия будет включена в сумму рассрочки, т.е. рассрочка 1590 грн?
5) "Списана" с доступніх комиссия будет после проведения по счету покупки или в момент согласия на рассрочку
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 07 бер, 2018 16:44
Alfa_Bank написав:
Также для сроков 6,9,12 мес. будет введена единоразовая комиссия за предоставление рассрочки - списывается с кредитного лимита 1 раз в момент оформления.
Комиссия считается от суммы совершенной операции, которая переводится в рассрочку, и зависит от срока, который выберет Клиент.
что будет если кредитного лимита не хватит списать комиссию?
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mephala
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Додано: Сер 07 бер, 2018 17:27
Кассандра написав:
Кто в курсе - в пакетных дебетных картах есть комиссия за неактивный счёт? Просветите, плиз, а то у меня евровая карта сачкует уже полгода
Да есть. Через 180 дней простоя минус 30 иностранных копеек ежемесячно. В минуса не заноняется.
Манипуляции с дох сейфом активностью не считаются.
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Gost2013
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Додано: Сер 07 бер, 2018 17:44
Сколько стоит евровый SWIFT из Альфы, кто сталкивался? Это ж только в отделении, МАБ не умеет? Нужен открытый счет в евро для отправки?
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sola
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Додано: Сер 07 бер, 2018 18:14
Подскажите плз, по кредитке "максимум" чем грозит снятие нала в банкомате? Понимаю 4% комиссии, а что еще? Как избежать других подвохов (доп %). ? Когда и что нужно гасить?
В обычном случае к РД гашу в 0 (кроме рассрочек) чтобы избежать 60 грн. А в случае снятия нала - нужно как-то иначе?
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alik03
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