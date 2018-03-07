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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5431543254335434

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 887
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 887
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:06

  Alfa_Bank написав:
  BBC написав:Тоесть при сумме операции 1500 грн можно выбрать рассрочку на 12 месяцеви в нее переведут сумму 1590 грн на 90 грн уменьшив доступные средства. Выбрать срок можно сразу и тогда же блокируют 90 грн или после проведения покупки по счету?

BBC, добрый день. Я не поняла Ваш вопрос.

1) Покупка на 1500 грн
2) Рассрочку можно оформить на 3 месяца за 0,01%
3) На 12 мес нужно оплатить комиссию 90 грн (6%)
4) Комиссия будет включена в сумму рассрочки, т.е. рассрочка 1590 грн?
5) "Списана" с доступніх комиссия будет после проведения по счету покупки или в момент согласия на рассрочку
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:09

Кто в курсе - в пакетных дебетных картах есть комиссия за неактивный счёт? Просветите, плиз, а то у меня евровая карта сачкует уже полгода :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:44

  Alfa_Bank написав:Также для сроков 6,9,12 мес. будет введена единоразовая комиссия за предоставление рассрочки - списывается с кредитного лимита 1 раз в момент оформления.
Комиссия считается от суммы совершенной операции, которая переводится в рассрочку, и зависит от срока, который выберет Клиент.


что будет если кредитного лимита не хватит списать комиссию?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:27

  Кассандра написав:Кто в курсе - в пакетных дебетных картах есть комиссия за неактивный счёт? Просветите, плиз, а то у меня евровая карта сачкует уже полгода :wink:


Да есть. Через 180 дней простоя минус 30 иностранных копеек ежемесячно. В минуса не заноняется.
Манипуляции с дох сейфом активностью не считаются.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:44

Сколько стоит евровый SWIFT из Альфы, кто сталкивался? Это ж только в отделении, МАБ не умеет? Нужен открытый счет в евро для отправки?
sola
 
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Подскажите плз, по кредитке "максимум" чем грозит снятие нала в банкомате? Понимаю 4% комиссии, а что еще? Как избежать других подвохов (доп %). ? Когда и что нужно гасить?
В обычном случае к РД гашу в 0 (кроме рассрочек) чтобы избежать 60 грн. А в случае снятия нала - нужно как-то иначе?
alik03
 
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