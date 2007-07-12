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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 887
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 887
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 21:50

Карамболь обсуждался уровень клерков в отделении тут уже не раз...
viewtopic.php?p=4201557#p4201557
Викторию завтра надо поздравить-она рулит! как ЕЦП от примата в нужных кабинах :wink:
Ну и гей-пышноту с ощада тож с праздником))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:59

  Мизантрóп написав:
  Олег1964 написав:Зря Вы так об обращениях в личном кабинете ПФ. Сегодня после обеда на электронную почту пришло письмо. Обращение рассмотрено и с апреля пенсия будет перечисляться на карту Альфа. Не нужно никуда ездить.
так я ж вроде тлумачил про то,ща пошукаю...

во: viewtopic.php?p=4304174#p4304174 уточнено патома viewtopic.php?p=4304372#p4304372
Воно :?: Дядьку,з Вас магарыч,мы с Викой выпьем и завертим... :wink:


Не заржавеет! :lol:
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:06

  Карамболь написав:
  Олег1964 написав:Зря Вы так об обращениях в личном кабинете ПФ. Сегодня после обеда на электронную почту пришло письмо. Обращение рассмотрено и с апреля пенсия будет перечисляться на карту Альфа. Не нужно никуда ездить. А живу я в Николаеве :)

Почему зря? У них кабина работает в тестовом режиме и часто глючит... Вы попробуйте дозвониться на ихнюю горячую линию... я пару раз попробовал и мне стало жаль моего времени... но может быть Вам просто не жалко своего времени... оформить карту в декабре, а первую пенсию на неё получить в апреле... я этого не понимаю... :roll:... когда сам переводил пенсию в тасю, то сделал так как описывал выше, т.е. завёз реквизиты лично, потратив всего 30 мин времени - в апреле оформил карту и майскую пенсию получил уже на неё...

Получилось таки в кабинете без горячей линии и очередей в отделении ПФУ. Мне было жалко как раз потерянного времени в поездках и очередях.
А придет пенсия на Аллу в марте или апреле не принципиально уже :wink:
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:29

Кредитка

Подскажите,есть ли доп комиссия за оплату за границей кредитной картой Максимум? И по какому курсу считают?
envyme1
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:46

Re: Альфа-Банк

Додаткової комісії немає. Курс незрозумілий.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 00:23

  envyme1 написав:Подскажите,есть ли доп комиссия за оплату за границей кредитной картой Максимум? И по какому курсу считают?

Комиссии нет. Блокируют больше. Реальный курс - курс банка на день списания. Один из лучших курсов среди банков. Лучше Привата и Мони.
По тратам за рубежом начисляется кешбэк.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 00:35

  mephala написав:
  slasva написав:Вот и пришел конец розстрочке
https://alfabank.ua/upload/novost-07032018.pdf


жаль канеш но ИМХО нормальные условия. где вы найдете кредит на год за 6% ?

Прорахував для себе доцільність Пакетів 2,3,4. Незалежно від того який пакет вибрати реальна процентна ставка за додатковий час розстрочки 16%. Так це конкурентний % для кредиту. Для мене ДОРОГО :(
P.S. Ставка 16% наведена у порівнянні з розстрочкою оформленою за Пакетом 1 (що є безкоштовною)
Щось мені з ТАС "щастить"
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