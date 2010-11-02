погасить только нал не хватит так как есть очередность гашения задолженностей. так что вы правильно поняли.
пользоваться картой можно сразу же как пройдет распределение по счету вашего пополнения.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 бер, 2018 13:21
погасить только нал не хватит так как есть очередность гашения задолженностей. так что вы правильно поняли.
пользоваться картой можно сразу же как пройдет распределение по счету вашего пополнения.
Додано: Чет 08 бер, 2018 17:52
Забув погасити кредит -пралку. Час до 10.03. Відділення не працюють . Що порадите? Всіх жінок зі святом!!
Додано: Чет 08 бер, 2018 18:05
Додано: Чет 08 бер, 2018 18:16
Cрочно гасить. Там до 5 дней просрочки лояльные условия.
Щось мені з ТАС "щастить"
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