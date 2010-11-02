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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5433543454355436

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 887
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 887
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 13:21

  alik03 написав:Я правильно понимаю что только снятие нала недостаточно закрыть, надо полностью в ноль (без рассрочек)? И когда снова можно пользоваться картой? Ждать следующего РД или можно сразу?


погасить только нал не хватит так как есть очередность гашения задолженностей. так что вы правильно поняли.
пользоваться картой можно сразу же как пройдет распределение по счету вашего пополнения.
mephala
 
Повідомлень: 2782
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:52

Забув погасити кредит -пралку. Час до 10.03. Відділення не працюють . Що порадите? Всіх жінок зі святом!!
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 18:05

  Ethereum написав:Забув погасити кредит -пралку. Час до 10.03. Відділення не працюють . Що порадите?

Вариантов нет. Кроме как купить смартфон и настроить ежемесячные напоминания на будущее.
Vorlon
 
Повідомлень: 5439
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 18:16

  Ethereum написав:Забув погасити кредит -пралку. Час до 10.03. Відділення не працюють . Що порадите? Всіх жінок зі святом!!

Cрочно гасить. Там до 5 дней просрочки лояльные условия.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 5433543454355436
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