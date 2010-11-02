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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5434543554365437

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 887
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 887
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 19:00

  Ethereum написав:Забув погасити кредит -пралку. Час до 10.03. Відділення не працюють . Що порадите? Всіх жінок зі святом!!

Гасить по п2п, но уже 100% не успел. Будут ли санкции- пока не ясно
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 19:10

  Skiw написав:
  Ethereum написав:Забув погасити кредит -пралку. Час до 10.03. Відділення не працюють . Що порадите? Всіх жінок зі святом!!

Гасить по п2п, но уже 100% не успел. Будут ли санкции- пока не ясно


В мобільному додатку написано до 12.03. Хоча договір до 10 кожного місяця.
Вніс через термінал ,через карту. Є комфорт пакет.
Думаю що погасится,50 на 50.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 19:15

  Ethereum написав:
  Skiw написав:
  Ethereum написав:Забув погасити кредит -пралку. Час до 10.03. Відділення не працюють . Що порадите? Всіх жінок зі святом!!

Гасить по п2п, но уже 100% не успел. Будут ли санкции- пока не ясно


В мобільному додатку написано до 12.03. Хоча договір до 10 кожного місяця.
Вніс через термінал ,через карту. Є комфорт пакет.
Думаю що погасится,50 на 50.

Так карту пополнил или кредит погасил? С карты 1-2 дня на кредит едет.
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 486
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 19:50

  Ethereum написав:
  Skiw написав:
  Ethereum написав:Забув погасити кредит -пралку. Час до 10.03. Відділення не працюють . Що порадите? Всіх жінок зі святом!!

Гасить по п2п, но уже 100% не успел. Будут ли санкции- пока не ясно


В мобільному додатку написано до 12.03. Хоча договір до 10 кожного місяця.
Вніс через термінал ,через карту. Є комфорт пакет.
Думаю що погасится,50 на 50.

Так карту пополнил или кредит погасил? С карты 1-2 дня на кредит едет.[/quote]

Кинув на карту. І перевів на кредит в мобільному додатку.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 20:09

Глянул в тарифы, с удивлением обнаружил, что Альфа-чек стоит 15 грн., хотя, когда оформлял карту, было бесплатно.
Правда сноска, что не для всех, а только для тех, кого выбрали участниками маркетингового исследования. Как понять, попадаешь или нет в число этих "счастливчиков"?
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 20:16

  IMPRINTER написав:если выходной или праздничный, то ваше РД переновится на предшествующий будний день.


Т.е. в этот предшествующий будничный день (напр, пятница) нужно не иметь задолженности, а со следующего дня (например, суббота) можно начинать влезать в долги, несмотря на то, что реальный расчетный день (воскресенье) еще не наступил. Я правильно понял?
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 20:20

  summacut написав:
  IMPRINTER написав:если выходной или праздничный, то ваше РД переновится на предшествующий будний день.


Т.е. в этот предшествующий будничный день (напр, пятница) нужно не иметь задолженности, а со следующего дня (например, суббота) можно начинать влезать в долги, несмотря на то, что реальный расчетный день (воскресенье) еще не наступил. Я правильно понял?


можете даже с четверга залазить в долги- все зависит каким способом будете тратить ... всеь учет ведется как на вход так и на выход по датам проводки по счету, а не по дате совергения операции - разные каналы пополнени и разные каналы тратт - разные регламенты проводок ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 20:30

  IMPRINTER написав:разные каналы пополнени и разные каналы тратт - разные регламенты проводок


Если переводить с одной своей карты Альфы на другую свою (кредитку) каков регламент? День в день, или возможны варианты?
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 20:35

  summacut написав:
  IMPRINTER написав:разные каналы пополнени и разные каналы тратт - разные регламенты проводок


Если переводить с одной своей карты Альфы на другую свою (кредитку) каков регламент? День в день, или возможны варианты?


Если пополнять кнопкой пополнить в меню карты-рецепиента, то следующим банковским днём. Если через меню платежи/переводы до 17:00 по номеру счёта будет текущим оперднём.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 02:31

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  2XL написав:Эко у кого то получилось добавить в Google Pay? Максимка добавилась и оплата проходит не смотря на отсутствие анонса.


эко другой бин
Допка, если заказать, так же будет неподходящая?
Размер имеет значение.
2XL
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