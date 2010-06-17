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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5435543654375438

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 887
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 887
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 10:07

2XL

допки идут также Gold bin 516800, Эко на World bin 535557, в отличие от остальных кредиток, пока не перевели.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:18

  IMPRINTER написав:2XL

допки идут также Gold bin 516800, Эко на World bin 535557, в отличие от остальных кредиток, пока не перевели.

Что есть очень хорошо, а то даже на пакете Комфорт статус карт понизили до World
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:44

  BBC написав:Что есть очень хорошо, а то даже на пакете Комфорт статус карт понизили до World


во-первых, какой класс карты выше - это вопрос очень дискуссионный. Нигде нет информации однозначно подтверждающей вашу точку зрения.

во-вторых, какие лично вам дают привелегии сам факт того, что это карта голд, а не воролд.

в любом случае на обоих картах есть приписка Debit - Debit Gold и Debit World, следовательно речь идет в классификации сортов г0вна.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:01

Re: Альфа-Банк

Підскажіть, якщо замовити карту на сайті, в який термін вона доставляється кур"єром додому? Дата отримання карти=даті договору= розрахунковій даті ?
any4key
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:06

  any4key написав:Підскажіть, якщо замовити карту на сайті, в який термін вона доставляється кур"єром додому? Дата отримання карти=даті договору= розрахунковій даті ?

был у Анатольевича случай viewtopic.php?p=4282059#p4282059 и у велоха тоже.А вообще поиск рулит search.php
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:22

Re: Альфа-Банк

а как в этой богодельне происходит перевыпуск карт? Близится край пенсокарте и в МАБе рисует уже номер новой карты Зображення
так эта новая карта почтой прилетает на адрес реги или самим забирать в отделении?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:30

  Мизантрóп написав:а как в этой богодельне происходит перевыпуск карт? Близится край пенсокарте и в МАБе рисует уже номер новой карты Зображення
так эта новая карта почтой прилетает на адрес реги или самим забирать в отделении?

пенсионные карты перевыпускают автоматом. в ИБ новая карта светится сразу же после её перевыпуска, но в отделение она попадает как правило через 1-1,5 недели после того как вы её увидели в ИБ...
Cler
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