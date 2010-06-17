2XL
допки идут также Gold bin 516800, Эко на World bin 535557, в отличие от остальных кредиток, пока не перевели.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 10:07
2XL
допки идут также Gold bin 516800, Эко на World bin 535557, в отличие от остальных кредиток, пока не перевели.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:18
Что есть очень хорошо, а то даже на пакете Комфорт статус карт понизили до World
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:44
во-первых, какой класс карты выше - это вопрос очень дискуссионный. Нигде нет информации однозначно подтверждающей вашу точку зрения.
во-вторых, какие лично вам дают привелегии сам факт того, что это карта голд, а не воролд.
в любом случае на обоих картах есть приписка Debit - Debit Gold и Debit World, следовательно речь идет в классификации сортов г0вна.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:01
Re: Альфа-Банк
Підскажіть, якщо замовити карту на сайті, в який термін вона доставляється кур"єром додому? Дата отримання карти=даті договору= розрахунковій даті ?
Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:06
был у Анатольевича случай viewtopic.php?p=4282059#p4282059 и у велоха тоже.А вообще поиск рулит search.php
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:22
Re: Альфа-Банк
а как в этой богодельне происходит перевыпуск карт? Близится край пенсокарте и в МАБе рисует уже номер новой карты
так эта новая карта почтой прилетает на адрес реги или самим забирать в отделении?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:30
пенсионные карты перевыпускают автоматом. в ИБ новая карта светится сразу же после её перевыпуска, но в отделение она попадает как правило через 1-1,5 недели после того как вы её увидели в ИБ...
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